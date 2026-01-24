Steilas, LAB, CCOO y ELA exigen "políticas firmes a favor de la educación pública"

Concentración de Steilas, LAB, CCOO y ELA para reclamar "políticas firmes a favor de la educación pública". - LAB

PAMPLONA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Steilas, LAB, CCOO y ELA han exigido al Gobierno de Navarra que adopte "políticas firmes a favor de la educación pública". Así, han reclamado la contratación de más profesorado, la reducción de sesiones de docencia directa, una "bajada general de ratios de forma inmediata" y la "recuperación del poder adquisitivo".

Representantes de estas cuatro organizaciones se han concentrado este sábado frente al Palacio de Navarra, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Educación. En este sentido, han recordado que la ONU "aconseja invertir como mínimo un 6% del Producto Interior Bruto (PIB) en educación".

Sin embargo, en Navarra se va a invertir "el 3,61% del PIB para 2026, tres décimas menos que el año anterior". "Mientras, continúan despilfarrando dinero en proyectos alejados de los intereses de la ciudadanía, en lugar de realizar una defensa de los servicios públicos", han criticado en una nota de prensa.

"De este modo es imposible afrontar los retos a los que se enfrenta" la educación pública de Navarra, han lamentado. En este sentido, han afirmado que "este curso ha quedado claro que la implantación de la nueva Ley de la Formación Profesional y de la Dual se ha realizado sin recursos suficientes, llevando al extremo la sobrecarga de trabajo del profesorado". "La autonomía sin recursos produce un traspaso en la responsabilidad de los recortes a las direcciones de los centros y al profesorado", han rechazado.

"El propio Gobierno de Navarra cuantificó en 13 millones de euros la inversión necesaria para implementar las medidas exigidas por los sindicatos. Esa cantidad supone el 0,19% de los presupuestos de Navarra para 2026", han indicado. Una cifra, han apuntado, con la que la Comunidad foral "se acercaría un poco más al compromiso programático del 5% del PIB de inversión en educación".

Por otro lado, Steilas, LAB, CCOO y ELA han destacado que en el pacto educativo que se firmó el año pasado "no se contemplaban medidas adecuadas para mejorar la inversión. Un pacto educativo insuficiente que el Departamento de Educación ha usado para lavar su imagen y en el cual no consta ninguna medida dirigida a la Formación Profesional".

Por otro lado, han señalado que "la atención a la diversidad requiere de inversiones estratégicas y no de abrir camino a la privatización", en referencia al convenio del Centro de Recursos para la Equidad Educativa en Navarra (CREENA) con la Fundación Alegría.