Steilas, LAB, CCOO y ELA presentan un pacto educativo que incluye al alumnado repetidor a la hora de calcular ratios

Concentración convocada en Pamplona por Steilas, LAB, CCOO y ELA - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Steilas, LAB, CCOO y ELA han presentado este viernes su propio pacto educativo, que incluye, entre otras cuestiones, bajadas de ratios en las que "se tendrá en cuenta el alumnado repetidor", y medidas para combatir la despoblación, reforzar los centros educativos rurales y "reducir la sobrecarga de trabajo".

Así lo han dado a conocer, en nombre de los sindicatos convocantes, Ane Apezetxea (Steilas) y Hodei Tapia (LAB), que han explicado que "hace dos cursos, el Departamento de Educación firmó un pacto educativo con los sindicatos ANPE, AFAPNA y UGT", mientras que "la mayoría sindical que estamos hoy aquí decidimos no firmarlo" porque "las medidas pactadas eran insuficientes y además venían con recortes".

"El recorte más significativo fue que el alumnado repetidor no computara a la hora de calcular las ratios. Nos resulta muy grave que el Departamento de Educación y tres sindicatos aprobaran una bajada de ratio sin tener en cuenta al alumnado repetidor y que esto estuviera suscrito en un pacto. Es una medida que no beneficia a nadie y lo único que se consigue es reducir la contratación del profesorado y así ahorrar el gasto económico", ha indicado Apezetxea.

A su juicio, "esto lo que demuestra es que no hay un compromiso real ni por parte del Departamento de Educación ni por parte de los tres sindicatos firmantes de mejorar ni las condiciones laborales ni la educación pública de Navarra". "Y ahora ANPE, AFAPNA y UGT han solicitado para hoy a las 12 una reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto, precisamente porque quieren eliminar el punto de los repetidores del pacto", ha remarcado.

Según ha apuntado, "lo que hicieron fue firmar un pacto educativo deprisa y corriendo, cortaron de golpe las movilizaciones que estaban fuertes en aquel momento, y ahora lo que quieren es recular".

Ha añadido Apezetxea que "si el departamento aceptara esa petición, no vamos a negar que sería una buena noticia, pero no estamos dispuestos a blanquear un pacto que no recoge las reivindicaciones de la mayoría de profesorado y que recordemos que es un pacto que nunca tuvo que ser firmado".

Por su parte, Hodei Tapia ha destacado que "la mayoría sindical compuesta por Steilas, LAB, CCOO y ELA, además de denunciar el pacto actual, hemos realizado asambleas, hemos escuchado al profesorado y hemos realizado un documento y una nueva propuesta que traemos hoy a la Comisión de seguimiento".

"Es decir, hemos actualizado el pacto que necesita la educación pública que ya redactamos hace dos años. En él se recogen bajadas de ratios en las que se tendrá en cuenta el alumnado repetidor, medidas para combatir la despoblación y reforzar los centros educativos rurales, reducir la sobrecarga de trabajo, propuestas para mejorar las condiciones del personal sustituto, la desconexión digital, posibilidades para garantizar la estabilidad, para recuperar el poder adquisitivo, vías para hacer efectiva la jubilación a los 60 años, propuestas para mejorar la salud laboral y para hacer frente a la emergencia climática", ha remarcado.

Según Tapia, para "hacer frente a los problemas y necesidades reales" de la educación pública y de las condiciones laborales del profesorado "queremos poner sobre la mesa la alternativa surgida desde los centros educativos y apoyada por la mayoría sindical". "Solicitamos que se negocien las mejoras que aquí se recogen", ha reivindicado, tras añadir que "las movilizaciones permitieron poner en marcha la negociación de aquel pacto y la mayoría sindical, junto con el profesorado, está dispuesto a retomar aquella vía".

"El pacto que tenemos entre manos plantea medidas progresivas y aún estamos a tiempo para poder negociar y adoptar partidas en los próximos presupuestos para poner en marcha todas estas mejoras", ha subrayado.

En respuesta a los medios de comunicación, ha explicado que "la filosofía de este pacto de la mayoría sindical sigue siendo la misma", pero en la actualización "hemos insertado algunos elementos nuevos, como pueden ser temas relacionados con la emergencia climática, por ejemplo".

En cuanto al tema del alumnado repetidor, Apezetxea ha explicado que "sobre el papel, lo que recoge el pacto es que bajaron las ratios en primero de infantil y en primero de primaria de 25 a 23, pero la realidad es que, ya con que haya dos repetidores, se iguala la ratio anterior, que es de 25, incluso se puede superar". "No hemos conocido casos, pero sobre el papel es lo que está escrito", ha indicado, tras añadir que "en algún aula de formación profesional sí que las ratios están bastante por encima de lo que permite la ley".

El pacto actual, ha dicho "no recoge ningún tope" a este respecto. "Ese es el punto que ANPE, AFAPNA y UGT quieren eliminar ahora, después de haberlo firmado. Lo que no sabemos es lo que va a pasar" -en la reunión-, ha manifestado. Según ha añadido, "nosotros entendíamos que el pacto estaba cerrado y se nos hace un poco raro que los firmantes ahora reculen y pidan cambiar o eliminar puntos de ese pacto".

Por su parte, Tapia ha señalado que su objetivo es "poner sobre la mesa este documento", y que "podamos plantear todas las medidas que ahí se recogen, e incluso hacer un seguimiento del propio pacto más exhaustivo, más allá de ese simple punto".

En respuesta a si Steilas, LAB, CCOO y ELA prevén retomar las movilizaciones, Apezetxea ha señalado que "no descartamos nada". "Veremos qué pasa. Vamos a pedir negociar este pacto que hemos escrito con el profesorado, y por supuesto que nunca descartamos movilizaciones", ha remarcado.

Tapia, por su parte, ha señalado que van a reivindicar que sea "una comisión de seguimiento exhaustiva del propio pacto", ya que "una comisión de este estilo requiere un trabajo más profundo" y la reunión de este viernes, que es la primera "después de un año y medio más o menos", no debería limitarse "exclusivamente a ese punto" y que "cuando se apruebe o se elimine, se acabe ahí".