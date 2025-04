Steilas, LAB, CCOO y ELA ven "insuficiente" el nuevo pacto propuesto por Educación y critican a ANPE, Afapna y UGT

PAMPLONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Steilas, LAB, CCOO y ELA han afirmado este lunes que el nuevo pacto educativo propuesto por el departamento de Educación del Gobierno de Navarra es "totalmente insuficiente" y han criticado la actitud "colaboracionista" con el Ejecutivo por parte de ANPE, Afapna y UGT, que previsiblemente firmarán el pacto este lunes.

En un comunicado conjunto, Steilas, LAB, CCOO y ELA han remarcado que el Departamento y ANPE, Afapna y UGT van a firmar dicho pacto "sabiendo que cuentan con una representación minoritaria". "Pero para los sindicatos que ostentan la mayoría, Steilas, LAB, CCOO y ELA, este pacto resulta totalmente insuficiente. Las mejoras recogidas en él se han logrado por la movilización, ya que al inicio de curso el Departamento no contemplaba ninguna modificación, como no las ha habido en los últimos años. Además, las áreas de mejora han sido, en su mayor parte, las propuestas por los cuatro sindicatos, y no de los firmantes del pacto, ANPE, Afapna y UGT", han subrayado.

Según han añadido, "todos los sindicatos mantuvimos la unidad de acción hasta finales de noviembre pero, desgraciadamente, ANPE, Afapna y UGT decidieron firmar un preacuerdo insuficiente y apoyaron al Gobierno en la obstaculización de la movilización, mostrando una actitud colaboracionista nefasta".

"Además, a pesar de no ser requerido por los sindicatos, el Departamento vinculó la implementación del preacuerdo con la apresurada negociación de un nuevo pacto impuesto con amenazas. Sin embargo, no consiguieron paralizar la movilización, ya que mucho profesorado secundó la huelga de enero", han apuntado.

Tras tres jornadas de huelga, Steilas, LAB, CCOO y ELA "optamos por la convocatoria de siete paros en siete comarcas de Navarra, para mantener la movilización y recoger y debatir las inquietudes y propuestas del profesorado". Las concentraciones y asambleas de la Comarca de Pamplona han sido las últimas de este recorrido. "Con todo lo recogido, decidiremos el camino a tomar para mantener la lucha, puesto que los problemas de la Educación Pública no se solucionarán con ese pacto", han manifestado.

A su juicio, el pacto es "tan deficiente el pacto" porque "la bajada de ratios queda muy lejos de la propuesta de los siete sindicatos" y "no ha habido ninguna mejora en la Formación Profesional ni en el Bachillerato, ni en las escuelas rurales, o en los ratios de orientación".

Por otro lado, "se ha establecido un recorte: se obvia el alumnado repetidor al calcular la ratio y, por tanto, casi no se producirá ningún descenso de ratio en las aulas, ni a 23 alumnos y alumnas en Primaria, ni a 28 en Secundaria".

En cuanto a la "sobrecarga laboral", las medidas propuestas "son muy imprecisas, y la mayoría están relacionadas con la 'mitigación' de la burocracia". "El descenso de ratios y de sesiones de docencia directa son medidas efectivas en todas las etapas para reducir la sobrecarga laboral. El descenso de las sesiones de docencia directa ni tan siquiera se menciona", han señalado.

Respecto a los sueldos, "la única referencia a las retribuciones es que se trasladará a la Mesa General de función pública la propuesta de la mesa sectorial de la educación pública, sin asumir compromisos".

Y en lo referente a estabilidad, "seguimos igual y únicamente se menciona la interinidad 'estructural'". "La inestabilidad persistirá porque no hay voluntad para reducir la interinidad real", han criticado.