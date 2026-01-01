La subasta de los 21 puestos mercadillo de San Blas, en Pamplona, se realizará el martes 13 de enero

Archivo - Mercadillo de San Blas. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO - Archivo

PAMPLONA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La subasta de los 21 puestos de dulces y roscos del tradicional mercadillo de San Blas se realizará el martes 13 de enero, a las 12 horas, en las oficinas del Área de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en la calle Monasterio de Irache. Las personas interesadas en concurrir a la subasta pueden presentar su solicitud hasta las 14.30 horas del lunes 5 de enero en el Registro General del Ayuntamiento (Palacio del Condestable, en la calle Mayor, 2), en el registro electrónico municipal en www.pamplona.es y en los registros auxiliares. El condicionado de esta convocatoria está disponible en la web municipal.

Para poder participar en la subasta pública se deberá depositar una fianza de 120 euros. El precio de salida de cada puesto será de 125 euros, con tantos de puja mínimos de 10 euros. A la subasta se deberá acudir con el justificante de haber depositado la fianza y fotocopia del número de cuenta; deberán entregarse ambos documentos. La fianza será devuelta a aquellas personas que no hayan resultado adjudicatarias, y a las adjudicatarias, tras la finalización de la actividad. En caso de no abonarse la cantidad ofertada, la persona adjudicataria perderá la fianza.

Cada persona, natural o jurídica, solo podrá optar a un puesto. Los requisitos, además de la solicitud para la subasta, la declaración responsable y el justificante de depósito de la fianza, especifican que la persona, natural o jurídica, deberá estar dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, no tener deudas con el Ayuntamiento, estar al día de las obligaciones tributarias y tener formación en manipulación de alimentos.

La subasta se realizará en un solo acto y a viva voz. Las personas participantes deberán acudir con el DNI para su correcta identificación. Una vez realizada la subasta, las adjudicatarias deberán presentar en el Área de Seguridad y Convivencia Ciudadana, o a través de los registros municipales, hasta el 23 de enero de 2026, la documentación acreditativa de los requisitos, además de póliza de seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 600.000 euros. El pago de la cantidad resultante de la subasta se debe abonar antes del 20 de enero.

MERCADILLO DE SAN BLAS

Los 21 puestos de roscos y dulces se instalarán en la plaza de San Nicolás y en la calle San Miguel a partir de las 7 horas del martes 3 de febrero. Deberán estar montados para las 9 horas y retirarse por completo antes de las 21 horas del mismo día. Desde las 8 horas, no se permitirá la estancia de vehículos en el recinto del mercadillo. Los puestos ocuparán un máximo de 3 metros y, una vez montados, deberán dejar un espacio en la calzada para el paso de vehículos de emergencia y servicio de limpieza. Los puestos dispondrán de palets para mantener elevadas las cajas de productos almacenadas y toldos adecuados para proteger la mercancía.

La licencia adjudicada para cada puesto es personal e intransferible. A la entrada a la zona para el montaje de los puestos, será necesaria la identificación con DNI. Los puestos deberán contar en todo momento con la presencia física de la persona adjudicataria. Solamente se expondrán a la venta productos alimenticios típicos de la fiesta de San Blas (roscos y dulces), con la documentación acreditativa de su origen. Se prohíbe expresamente la venta de pan, así como la venta de productos con nata o crema pastelera.

Los puestos se mantendrán limpios y en orden. Los envases vacíos, una vez doblados y reducido su tamaño, se depositarán en los contenedores azules, y la basura orgánica, introducida en bolsas, en los contenedores verdes. A tal fin se ha incrementado el número de contenedores de la Plaza de San Nicolás y Paseo de Sarasate. Los servicios de recogida de basura pasarán a las 9.30, a las 14.30, a las 19 y a las 23 horas. Al finalizar la actividad, el lugar de cada puesto deberá quedar completamente limpio, según ha informado el Ayuntamiento.