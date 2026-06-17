La Subdirección de Urgencias de Navarra lanzará el Chupinazo de los Sanfermines de 2026 - EUROPA PRESS

PAMPLONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Subdirección de Urgencias de Navarra será la encargada de lanzar el Chupinazo anunciador de los Sanfermines de 2026.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, en una rueda de prensa en la que también han estado presentes representantes de la entidad, designada por votación popular entre las cinco propuestas seleccionadas el pasado 27 de mayo por la Mesa General de San Fermín.

En concreto, la Subdirección de Urgencias de Navarra se ha impuesto al resto de candidaturas -Federación Navarra de Pelota, la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista, Mujeres investigadoras del Sistema Navarro de I+D+i y Coral Santiago de la Txantrea-, al obtener 3.775 votos de los 11.740 emitidos, lo que representa el 32,15%.

(Seguirá ampliación)