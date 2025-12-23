Subvención a la UPNA para crear un inventario de obras hechas por personas sometidas a trabajo forzado en el franquismo

PAMPLONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha aprobado un Real Decreto que regula la concesión directa de una subvención de 600.000 euros a la Universidad Pública de Navarra (UPNA) para la elaboración del inventario de edificaciones y obras realizadas por personas sometidas a trabajos forzados bajo el franquismo, en el ámbito penitenciario y concentracionario, así como de las entidades y empresas beneficiarias y de las víctimas de dicha explotación, en cumplimiento del artículo 32 de la ley 20/2022, de Memoria Democrática.

Con este estudio científico se persigue "documentar y contextualizar históricamente el funcionamiento de este sistema represivo y generar también una base de datos rigurosa que contribuya al reconocimiento y reparación moral de las víctimas, que sirva de apoyo a futuras políticas públicas y refuerce las garantías de no repetición".

La adjudicación directa de la subvención a la UPNA "se justifica plenamente por razones de especialización, idoneidad técnica, eficiencia y garantía de resultados, constituyendo una vía idónea y ajustada a derecho para su correcta ejecución, con un plazo máximo de tres años".

Sus objetivos serán la elaboración de un inventario de edificaciones y obras realizadas por miembros de las diferentes unidades penitenciarias y concentracionarias durante la dictadura franquista; y la identificación de las entidades y empresas que se beneficiaron del sistema de trabajo forzado durante la dictadura franquista.

También la elaboración de un listado de personas que participaron en las diferentes unidades penitenciarias y concentracionarias de trabajo forzados durante la dictadura franquista; y la elaboración de una monografía científica que "contextualice históricamente el sistema de trabajo forzado durante la dictadura franquista, analizando su organización y funcionamiento, con especial atención a la participación de entidades y empresas que se beneficiaron de esta forma de explotación".

El estudio incluirá un análisis sobre las características demográficas de las personas sometidas, sus condiciones laborales, la duración y causas de las condenas y otros datos relevantes para su interpretación histórica y social.