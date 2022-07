Detenido por resistencia al ser interceptado volando un dron sin autorización en Pamplona

PAMPLONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Pamplona, en la tarde de ayer domingo, a un hombre de 21 años por un delito de resistencia/desobediencia después de que se negara a identificarse ante los agentes que le interceptaron volando un dron sin autorización.

A última hora de la tarde, policías encargados de la seguridad y protección aérea de la Jefatura Superior de Policía de Navarra, destacados para la vigilancia y control del espacio aéreo y de la normativa aeronáutica, detectaron un dron sobrevolando el centro de Pamplona, incumpliendo la normativa en seguridad aérea.

Se desplegó un importante dispositivo compuesto por varias unidades policiales, despegando inmediatamente un dron de la Policía Nacional que detectó desde el aire al piloto, ubicado en Carlos III, comisionándose a unidades uniformadas, quienes le ordenaron descender la aeronave. El operador se negó a identificarse, alegando carecer de documentación e intentó darse a la fuga después de empujar a uno de los agentes y tuvo que ser reducido, ha informado la Policía Nacional.

Por todo ello, fue propuesto para sanción por la comisión de varias infracciones administrativas: carecía de registro de operador para aeronaves no tripuladas y carné de piloto, no disponía de seguro de responsabilidad civil, no había realizado las preceptivas comunicaciones a los diferentes organismos para poder sobrevolar la ciudad, habiéndose saltado además la normativa de seguridad aeroportuaria no respetando el área de seguridad del aeropuerto de Pamplona. La aeronave fue intervenida y el piloto trasladado a dependencias policiales. Al detenido se le incoaron diligencias policiales por un delito de resistencia.

Con motivo del dispositivo de seguridad instalado para las fiestas de San Fermín, la Policía Nacional solicitó la segregación temporal de parte del espacio aéreo para limitar el sobrevuelo de drones en la ciudad de Pamplona. Actualmente se encuentra prohibido el uso de drones en buena parte del término municipal, especialmente la zona centro de Pamplona, para evitar precisamente infracciones como la detectada.

El espacio aéreo encima de la capital se encuentra bajo un TRA (espacio aéreo temporalmente reservado) que impide en vuelo de cualquier tipo de aeronave no autorizada a una altura máxima de 120 m. Desde el inicio de las fiestas se han detectado cuatro vuelos no autorizados, localizándose tres de ellos y siendo los pilotos propuestos para sanción administrativa por varias infracciones a la legislación aeronáutica: volar en las inmediaciones de un aeropuerto, sobre una aglomeración de edificios en zona urbana, volar sobre personas, no adoptar las medidas de seguridad en despegue y aterrizaje e incumplir la restricción aérea de San Fermines.

También en relación con las restricciones referidas, el sábado se procedió a la interceptación de otro vuelo en el Paseo Sarasate de Pamplona. El piloto, que incumplió todas las normas aeronáuticas, sobrevoló la Plaza del Castillo y varias calles del casco antiguo que estaban llenas de gente llegando a volar encima de la Plaza de Toros que en ese momento se encontraba llena con motivo de la corrida.

Otra de las detenciones tuvo lugar en las inmediaciones del término municipal de Pamplona, en Ansoáin, siendo comunicado el avistamiento al cuerpo policial competente, la Guardia Civil, quien procedió a identificar al piloto y a abortar el vuelo.

La Policía Nacional ha explicado que el incumplimiento de la normativa aeronáutica lleva aparejada importantes sanciones económicas, siendo necesario el conocimiento de la normativa aérea para pilotar aeronaves no tripuladas.