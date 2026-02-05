La tasa de pobreza en Navarra en 2025 se sitúa en el 12,3%, 1,9 puntos menos que el año anterior

Gráfico con la tasa de pobreza por comunidades autónomas. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El porcentaje de personas en situación de riesgo de pobreza en Navarra en 2025 descendió 1,9 puntos y se sitúa en un 12,3%, colocando a la Comunidad foral como la segunda comunidad con mayor descenso en este indicador y la tercera con menor tasa, por detrás de Euskadi (9,3) y Baleares (11,6), según los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además de la tasa de riesgo de pobreza, la encuesta mide la tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza y/o exclusión social, que en Navarra fue de un 16,5% en 2025, 1,8 puntos menos respecto al año anterior, que fue de 18,3 puntos. Esto sitúa a Navarra como cuarta comunidad donde más ha descendido y tercera con menor tasa. La media en el Estado se sitúa en 25,7%, indican en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha valorado positivamente los resultados de la ECV y ha señalado que "Navarra demuestra que la pobreza se puede reducir cuando hay políticas públicas ambiciosas. Avanzamos porque hay una apuesta clara por las personas". En este sentido, Maeztu ha añadido que "los indicadores evolucionan positivamente gracias al empleo y la protección social, que funcionan como palancas contra la pobreza".

El Gobierno de Navarra destaca que "todos los indicadores que se tienen en cuenta para elaborar tasa AROPE fueron positivos para Navarra en 2025". Así, el riesgo de pobreza relativa bajó a un 12,3% y situó a Navarra como tercera comunidad con menor tasa, mejorando dos puestos respecto al año anterior; la población con baja intensidad en el empleo ha pasado del 8,5% en 2024 a un 7,4%; y la carencia de material y social severa ha bajado 1,5 puntos, situándose en un 4,8%.