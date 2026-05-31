Taxistas de Pamplona se forman en primeros auxilios

Formación en primeros auxilios para asociados de Teletaxi San Fermín.
PAMPLONA 31 May. (EUROPA PRESS) -
Una decena de taxistas de Pamplona y Comarca, asociados de Teletaxi San Fermín, han participado recientemente en un curso de primeros auxilios impartido por el departamento de formación de Primeros Auxilios Navarra.
Durante cuatro horas, los profesionales del taxi aprendieron los principios básicos de actuación ante una emergencia, cómo realizar una primera valoración de una persona accidentada o enferma y de qué manera intervenir ante situaciones como una pérdida de consciencia o un atragantamiento.
La sesión también sirvió para abordar casos reales vividos por los propios taxistas durante el ejercicio de su profesión. Entre las situaciones planteadas surgieron dudas relacionadas con pasajeros que no respondían a estímulos, episodios de hipoglucemia u otras incidencias médicas ocurridas dentro del vehículo, explican en una nota de prensa desde Teletaxi San Fermín.
La empresa de formación afincada en Pamplona enseñó de forma práctica técnicas de Soporte Vital Básico, reanimación cardiopulmonar (RCP) y manejo de desfibriladores externos automatizados (DEA). Para ello, trasladó hasta las instalaciones de Teletaxi San Fermín distintos maniquíes que simulan bebés, niños y adultos, así como dispositivos de succión y diferentes modelos de desfibriladores.
Además, de cara a los próximos Sanfermines, Primeros Auxilios Navarra pondrá a disposición de los taxistas que han recibido esta formación varios DEA de manera totalmente gratuita. Estos dispositivos formarán parte de una red más amplia que se instalará en puntos estratégicos del centro de Pamplona durante las fiestas.
"Los taxis circulan las 24 horas del día por toda la ciudad y, en muchas ocasiones, son los primeros en encontrarse con situaciones de emergencia en la vía pública. Contar con formación y acceso a un DEA puede marcar la diferencia", destacan desde Primeros Auxilios Navarra.
Desde 2018, uno de los socios de Teletaxi San Fermín, Daniel Ayechu, cuenta con el primer taxi cardioprotegido de Navarra.
Desde Teletaxi San Fermín subrayan que "cada vez son más las empresas, entidades y particulares interesados en conocer el funcionamiento de un DEA y en disponer de espacios cardioprotegidos, algo que refleja una mayor concienciación social sobre la importancia de actuar con rapidez ante una emergencia".