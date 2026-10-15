La tercera edición de Iruñaldia acogerá más de una decena de citas en torno a la cultura contemporánea en euskera

Presentación de Iruñaldia. - GORKA-BEUNZA

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento de Pamplona organiza, en colaboración con Loraldia, el festival Iruñaldia, que pretende dar protagonismo a la cultura contemporánea en euskera en la ciudad. El festival, que incluirá diez citas en torno a la música, la danza, el teatro, la literatura, el bertsolarismo y la performance artística, se desarrollará del 5 al 14 de noviembre, en una decena de ubicaciones.

La concejala de Cultura, Fiestas y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki, ha dado los detalles de esta nueva edición, que lleva por título 'Euskarak edertzen du Iruñea' (el euskera embellece Iruñea). Lo ha hecho junto con el director gerente de Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera, Javier Arakama; la jefa de Zona de Navarra de Laboral Kutxa, Maitane Bueno, ambos patrocinadores del evento; y el responsable de la programación artística de Loraldia, Imanol Agirre.

En torno a este mensaje, Iruñaldia propone diez citas culturales en el centro de la ciudad para "acercar a la ciudadanía la diversidad, la calidad y la actualidad de la creación en euskera". De hecho, el festival no se dirige únicamente a las personas euskaldunes, sino también a quienes sienten afinidad por el euskera y a quienes, aunque no dominen completamente el idioma, "quieren conocer y disfrutar propuestas de calidad de la cultura vasca". Para todos ellos, se ha organizado una programación multidisciplinar, que incluye desde danza hasta gastronomía, pasando por monólogos de humor y conciertos, protagonizados por artistas jóvenes y creadores y creadoras de referencia, generando un diálogo vivo entre tradición y vanguardia.

Las propuestas se desarrollarán en una decena de ubicaciones, que incluyen los Civivox Pompelo y Condestable, la propia Plaza Consistorial, el Teatro Gayarre, los espacios Laba, Katakrak, Geltoki y Karrikiri, la Escuela Navarra de Teatro y Euskalerria Irratia.

VIDEOMAPPING Y LITERATURA PARA COMENZAR

Iruñaldia arrancará el 5 de noviembre en Euskalerria Irratia, con una charla y proyecciones en torno al vídeo DJ y el vídeo mapping. Iker Oiz y Martintxo Etxauri Txo, Ana Ventana Arsenyke y Adriana Urmeneta participarán en esta cita, con demostraciones en directo, combinando las posibilidades de la creación audiovisual digital y la presencia de DJs euskaldunes de Navarra. Ese mismo día, Irati Jimenez presentará 'Gau-pasa Kluba', en Katakrak, una propuesta que combina literatura y audiovisuales.

En los días siguientes, el festival ofrecerá citas muy diversas: el monólogo de humor y experiencia gastronómica de Ane Lindane en Geltoki; la obra Amour, de la compañía Marie de Jongh, en Pompelo Civivox; la propuesta de poesía y música del grupo Galbahe en la Escuela Navarra de Teatro; '1:1 Eskala', de Olatz Salvador y Alaia Martin, en Laba; la apertura de la exposición de Musika Bulegoa en Civivox Condestable; 'Amaitasuna', de Maddi Etxeberria y Txomin Hegi, en Karrikiri; el concierto del décimo aniversario de Nogen en el Teatro Gayarre; la danza de calle 'Aztarnak', de Kresala Dantza Taldea, en la Plaza del Ayuntamiento; y el concierto 'Lur', de Maddi Oihenart y Juantxo Zeberio, en Civivox Pompelo.

La adquisición de entradas para los eventos estará disponible en la web de Iruñaldia, además de en la web Pamplona es Cultura para las actividades que se realizan en la red Civivox y en la Escuela Navarra de Teatro y en el Teatro Gayarre para los eventos que acogen. Algunos de los eventos del festival serán gratuitos, y las personas Lorazainak contarán con precios especiales en los espectáculos de pago.

Iruñaldia nace gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Pamplona y Loraldia. En esta edición, Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera, del Gobierno de Navarra, y Laboral Kutxa son las entidades patrocinadoras. Además, colaboran con el festival el medio NAIZ y varios agentes que trabajan en el ámbito del euskera y la cultura en Pamplona como Euskalerria Irratia, Katakrak, Karrikiri Iruñeko Euskaldunon Topagunea, Laba y Geltoki.