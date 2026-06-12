El tiempo en Navarra para hoy, 12 de junio de 2026

PAMPLONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra predominio de cielo poco nuboso o despejado, salvo algún intervalo de nubes altas durante la mañana, y alguna nube baja de madrugada y al final del día en el noroeste que podrán dar brumas en las Sierras de Aralar y de Urbasa.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en aumento que será notable en el sur y en zonas llanas del este. Viento flojo de componente norte con intervalos moderados durante la tarde.