El tiempo en Navarra para hoy, 12 de marzo de 2026

PAMPLONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra intervalos nubosos al principio, quedando poco nuboso o despejado desde por la mañana. No se descartan brumas y bancos de niebla dispersas.

Temperaturas mínimas en ascenso en la Ribera del Ebro y sin cambios en el resto, y máximas en ascenso generalizado, más acusado en la mitad norte. Heladas débiles en cumbres del Pirineo. Viento flojo variable, con predominio de la componente norte al principio y al final del día.