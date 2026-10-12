El tiempo en Navarra para hoy, 12 de octubre de 2026

PAMPLONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra intervalos de nubes medias y altas tendiendo por la mañana a poco nuboso o despejado con abundante nubosidad baja al final en el tercio oeste, con brumas y nieblas asociadas, que no se descartan en Pirineos.

Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso que será más acusado de las máximas en zonas llanas del tercio oriental. Viento flojo de componente norte que será de dirección variable, en la vertiente cantábrica, a primeras y últimas horas.