El tiempo en Navarra para hoy, 13 de agosto de 2026

PAMPLONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielo poco nuboso o despejado por la mañana, con intervalos de nubes altas por la tarde y de nubes de evolución en las horas centrales, que podrían dar lugar a algún chubasco disperso acompañado de tormenta.

Temperaturas en ligero ascenso, salvo en la Vertiente Cantábrica que habrá pocos cambios. Viento flojo de componente este, con predominio del sureste hasta media tarde, en la Vertiente Cantábrica predominará la componente norte durante todo el día.