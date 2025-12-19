El tiempo en Navarra para hoy, 19 de diciembre de 2025

PAMPLONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielos nubosos y cubiertos, con brumas y posibilidad de algunas nieblas matinales y vespertinas dispersas en el centro y sur de la Comunidad. Precipitaciones débiles, menos probables en el extremo oriental. Cota de nieve en torno a 1.800-2.000 metros en el Pirineo.

Temperaturas mínimas en ligero descenso en la vertiente cantábrica y Pirineos y con pocos cambios en el resto. Máximas en descenso. Heladas débiles en cotas altas del área pirenaica. Vientos flojos de sur y sureste que girarán a norte y noroeste por la tarde.