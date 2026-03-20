El tiempo en Navarra para hoy, 20 de marzo de 2026

PAMPLONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielo poco nuboso de madrugada, tendiendo a quedar el cielo velado por nubes altas el resto del día. Nubosidad de evolución en horas centrales en las sierras occidentales y área pirenaica.

Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso en la Ribera; máximas en ligero ascenso en el tercio septentrional y sin cambios en el resto. No se descarta alguna helada débil en cumbres de Pirineos. Viento flojo del sudeste.