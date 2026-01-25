El tiempo en Navarra para hoy, 25 de enero de 2026

PAMPLONA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra intervalos nubosos, aumentando a nuboso por la mañana. Brumas y nieblas persistentes en zonas altas del Pirineo. Chubascos generalizados, serán puntualmente fuertes y más probables en las horas centrales, con mayor persistencia en el Pirineo y Vertiente Cantábrica y menos importantes en la Ribera. Cota de nieve sobre 700-900 metros, situándose en 900-1100 en las horas centrales.

Temperaturas en ascenso generalizado. Heladas débiles en el Pirineo, moderadas en cumbres del extremo oriental. Viento flojo del oeste, con intervalos de moderado a fuerte a partir de la tarde.