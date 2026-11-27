PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra intervalos nubosos, con predominio de los claros en la Ribera Baja. Brumas y probables bancos de niebla matinales y nocturnos en la mitad norte.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso que será más acusado en el tercio norte y en el extremo sur. Temperaturas máximas en aumento, ligero en la Ribera del Ebro. Heladas débiles en el este del Pirineo. Viento flojo variable con predominio del noroeste a partir del mediodía.