El tiempo en Navarra para hoy, 28 de junio de 2026

PAMPLONA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielo nuboso en el tercio noroeste y poco nuboso en el resto, tendiendo a cubrirse y a desarrollarse nubosidad de evolución por la tarde. Brumas y bancos de niebla en zonas montañosas del norte y oeste. Chubascos y tormentas muy fuertes por la tarde, menos intensos en la Vertiente Cantábrica.

Temperaturas mínimas en descenso en la Ribera, ligero en el resto; máximas en descenso, notable en el noroeste y puntos de la Ribera. Viento flojo variable, más intenso por la tarde y acompañado de rachas muy fuertes asociadas a fenómenos convectivos.