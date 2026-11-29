PAMPLONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielo nuboso o cubierto abriéndose grandes claros, al final, en el tercio sur y predominando las nubes altas en el resto. Brumas y nieblas durante las horas centrales, en zonas altas de los tercios oeste y norte. Lluvias débiles a moderadas en el noroeste y en Pirineos que no se descartan en el resto de la mitad oeste.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, más acusado en el extremo noroeste y en el área pirenaica. Máximas en descenso que será ligero en el sur. Viento flojo variable que tenderá, desde el mediodía, a noreste con intervalos moderados al final, en la Ribera Baja.