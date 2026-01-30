El tiempo en Navarra para hoy, 30 de enero de 2026

PAMPLONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielo nuboso o cubierto. Precipitaciones débiles y moderadas por la tarde que podrían ir acompañadas de alguna tormenta ocasional. Cota de nieve en descenso de 1.400 a 900 metros al final del día.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los aumentos, más acusados en la ribera del Ebro. Temperaturas máximas en descenso. Heladas débiles en el Pirineo. Vientos flojos y moderados de norte y noroeste al principio y final del día y del sur y sureste en las horas centrales.