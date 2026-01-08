El tiempo en Navarra para hoy, 8 de enero de 2026

PAMPLONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra intervalos nubosos aumentando al final a nuboso o cubierto. Brumas y probabilidad de nieblas matinales en el Pirineo. Lluvias y chubascos en el tercio norte de madrugada y al final del día, sin descartarse de forma muy dispersa y ocasional en el resto. Cota de nieve en torno a 1800 metros.

Temperaturas en ascenso, localmente notable el de las mínimas. Heladas débiles y dispersas. Viento flojo a moderado de componente sur con rachas fuertes en los extremos norte y oeste.