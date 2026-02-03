El tiempo en Navarra para hoy, 3 de febrero de 2026

PAMPLONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra intervalos nubosos. Son posibles algunas nieblas dispersas matinales y vespertinas en zonas elevadas del Pirineo. No se descartan precipitaciones débiles por la tarde en la mitad norte; la cota de nieve se situará en torno a los 1000-1200 metros.

Temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos, salvo las máximas de la ribera del Ebro que ascenderán de forma ligera; heladas débiles en zonas altas del Pirineo. Vientos flojos y moderados del sur y sureste, sin descartar rachas muy fuertes en zonas elevadas del tercio norte.