El tiempo en Navarra para hoy, 1 de julio de 2026

PAMPLONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielo nuboso en zonas de montaña y la Vertiente Cantábrica, y poco nuboso en el resto. Brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos en zonas de montaña. Probables lluvias débiles y lloviznas en el tercio norte y sierras de Aralar y Urbasa.

Temperaturas mínimas en ligero descenso en la mitad norte y con pocos cambios en el resto; máximas en descenso, menos acusado en la Vertiente Cantábrica. Viento moderado del norte y noroeste, con intervalos fuertes en el sureste. Podrán registrarse rachas fuertes o muy fuertes en el sur y este de la Comunidad, superando los 60 y 70 km/h.