El tiempo en Navarra para hoy, 2 de octubre de 2026

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielo nuboso o cubierto, y nubosidad baja durante la jornada en el norte acompañada de brumas y bancos de niebla dispersos en zonas elevadas al principio y final del día. No se descarta lluvia dispersa en el norte, más probable e intensa por la tarde en el Pirineo, con algún chubasco ocasional.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, menos acusado en el este. Viento flojo del norte que gira por la mañana a este y sureste.