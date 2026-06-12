Todos los grupos mantienen, para el pleno, sus conclusiones de la comisión de investigación como votos particulares

Comisión de investigación. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos parlamentarios mantienen como votos particulares, para su debate en el próximo pleno del Parlamento de Navarra, las conclusiones elaboradas en la comisión de investigación sobre adjudicación de obra pública, que este miércoles aprobó ya el dictamen que incluye las conclusiones colectivas firmadas por PSN, EH Bildu y Geroa Bai y las recomendaciones suscritas por estos tres grupos más Contigo-Zurekin.

Tras el debate de las conclusiones este miércoles en la comisión de investigación se abrió, hasta las 12 horas de este viernes, el plazo para mantener las conclusiones desestimadas. El debate definitivo en el pleno del Parlamento, tanto del dictamen como de las resoluciones individuales que mantienen los grupos -UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN, Contigo-Zurekin y Vox-, se producirá este jueves, 18 de junio.

En la sesión de esta semana de la comisión, que cerró ya el periodo de recogida de documentación y comparecencias, se aprobó el dictamen que recoge que no ha quedado acreditada la existencia de prácticas corruptas por parte de responsables políticos, funcionarios o empresas adjudicatarias en relación con los expedientes analizados.

No obstante, se constata la existencia de "irregularidades y deficiencias procedimentales" en determinados expedientes, especialmente en la licitación de las obras de duplicación del túnel de Belate. Entre otras cuestiones, se alude a defectos formales en la tramitación, discrepancias sobre la aplicación de la normativa de contratación, reparos formulados por órganos de control y distintas interpretaciones jurídicas acerca del alcance y las consecuencias de las incidencias detectadas.

La comisión de investigación se constituyó de forma oficial en julio de 2025 y en octubre comenzó el periodo de comparecencias. Más de 40 personas han pasado por la sala para ser interrogados, entre ellos el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exasesor Koldo García, miembros de la mesa de contratación de las obras de los túneles de Belate, las empresas adjudicatarias o las expresidentas y la actual presidenta del Gobierno foral.