Tomatito interpreta esta noche en Baluarte 'El Concierto de Aranjuez' con la OSN, "un reto para cualquier guitarrista"

Publicado 24/08/2018 12:34:57 CET

PAMPLONA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

José Fernández Torres, más conocido como Tomatito, ofrecerá este viernes, a las 21 horas junto a la Orquesta Sinfónica de Navarra, una interpretación de 'El Concierto de Aranjuez' y un recorrido por los palos del flamenco, acompañado en este segundo caso por su sexteto y una bailaora. Será en la sala principal del Auditorio Baluarte de Pamplona

Con motivo de su próxima actuación, Tomatito ha atendido a los medios de comunicación este viernes en el Hotel Tres Reyes. Junto al director de la Orquesta Sinfónica de Navarra, Rubén Gimeno, el guitarrista ha explicado más a fondo su espectáculo de esta noche, que se enmarca dentro del programa de esta 5ª edición del Flamenco on Fire.

Tomatito se ha mostrado "nervioso" ante la incursión en un género, el de la música clásica, poco habitual en él, aunque, al mismo tiempo, ha afirmado que viene "con mucha ilusión" para afrontar ese "reto": "Es una obra preciosa, un reto para cualquier guitarrista, y no voy a refugiarme en el hecho de que no vengo del clásico y no sé leer música", ha añadido.

"Para mí, el encaje con la Orquesta Sinfónica de Navarra ha sido fácil, porque la verdad es que ellos me lo han puesto fácil", ha comentado el guitarrista.

Por su parte, Gimeno ha destacado que "los buenos músicos son buenos músicos, y más una persona como Tomatito, que, en su trayectoria, se ha metido en todos los fregados posibles". El director de la Orquesta ha subrayado, asimismo, que la tarea de amoldarse fue "muy sencilla" porque Tomatito "es un músico que escucha fantásticamente bien, cosa que es muy importante".

Además, Gimeno también ha reseñado la "solidez rítmica" del guitarrista flamenco, de quien ha afirmado que, "en las distancias cortas, se hace aún más grande". "Cuando una persona tiene esa voluntad y esa sabiduría, todo es más fácil", ha reconocido.

En cuanto a la preparación del espectáculo, el guitarrista ha afirmado que lleva estudiando "cinco meses sin parar". "No he dormido, no he comido... Mira cómo me he 'quedao'", ha bromeado el artista.

Por último, Tomatito ha señalado que el flamenco "goza de buena salud" actualmente y que "es la música que tenemos que exportar". El guitarrista ha tenido palabras de elogio para el festival Flamenco on Fire, del que ha dicho que "se está consolidando como uno de los más importantes de toda España".