La Tómbola de Cáritas se ubicará en los próximos Sanfermines en la plaza de la Constitución, junto a Baluarte

Archivo - Tómbola de Cáritas en el Paseo de Sarasate. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las obras de reurbanización del paseo de Sarasate, que se llevan a cabo desde enero y se prolongarán hasta mediados del año que viene, han provocado el traslado de la Tómbola de Cáritas a una nueva ubicación durante los próximos Sanfermines. La plaza de la Constitución, junto a Baluarte, acogerá la instalación de la Tómbola tras el informe favorable del Ayuntamiento de Pamplona a la propuesta.

A finales del pasado año, Cáritas Diocesana de Pamplona - Tudela solicitó permiso al Ayuntamiento para trasladar la ubicación de la Tómbola del paseo de Sarasate a la plaza de la Constitución. El Ayuntamiento de Pamplona ha dado el visto bueno a ese nuevo emplazamiento estableciendo como condiciones que no haya una sobrecarga en la plaza durante el montaje, desmontaje, uso o almacenamiento de regalos superior a los 2.000 kg/m2 y que el módulo largo, el de reparto de regalos, con unas dimensiones de 49,20 metros, esté lo más alejado posible del edificio de Baluarte para no repercutir en su salida de emergencia.

Se ha establecido una distancia de 8,30 metros entre la parte trasera del módulo más largo de la Tómbola y el edificio, en concreto, respecto al volumen situado a la izquierda. El módulo de la Tómbola en el que se venden los boletos se ubicará de forma perpendicular al de la entrega de regalos en el espacio que queda junto al vértice del edificio. Asimismo, según se recoge en el Plan de Autoprotección de Baluarte, el aforo de su sala de exposiciones en la planta baja estará limitado a 220 personas.

JOTAS, DANZAS Y BERTSOS, A LA MEDIA LUNA

El entorno del parque de la Media Luna es el lugar propuesto para trasladar el escenario del paseo de Sarasate y la programación que acoge durante las fiestas de San Fermín. Tras la valoración de diferentes lugares del centro de la ciudad, el Ayuntamiento propone que se ubique en la trasera del Colegio de Médicos, en el espacio peatonal ya en el parque que lleva al estanque central.

Esta propuesta, que debe todavía confirmarse, tiene en cuenta que es una zona de sombra durante todo el día y que se trata de una zona amplia, con la posibilidad de que se puedan colocar unas 400 sillas para que la ciudadanía pueda disfrutar sentada de los conciertos o actuaciones. El inconveniente, más técnico que funcional y que hay que solucionar antes de la decisión definitiva, tiene que ver con la instalación del escenario, que se realizaría sobre uno de los canales del estanque que debería ser previamente vaciado de agua o anulado con una tajadera, según ha informado el Consistorio.

El escenario del paseo de Sarasate acoge habitualmente durante los Sanfermines los festivales de jotas a las 12 horas y la programación folklórica de tarde con actuaciones de bertsolaris y grupos de danzas. En los últimos años, se realizaba también el Alarde de Txistularis y se retransmitía el Chupinazo en una pantalla gigante que colocaba el Ayuntamiento de Pamplona.