Toquero pide a Chivite que convoque a las entidades locales para trasladar información del reparto de menores migrantes

PAMPLONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha pedido en una carta a la presidenta de Navarra, María Chivite, que convoque "a la mayor brevedad posible" a las entidades locales para que dispongan de toda la información sobre el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias a las Comunidades Autónomas, y "poder abordar con claridad y transparencia -sin subterfugios, ni puertas abiertas a la improvisación- la forma en que el Gobierno de Navarra va a contar con los ayuntamientos para abordar el proceso".

En la carta remitida a Chivite, Toquero traslada que ha sabido, "de manera extraoficial", que el cupo asignado a Navarra es de 118 menores. "No le oculto mi preocupación como alcalde ante la falta de información, todavía a día de hoy, del plan dispuesto por el Gobierno que usted preside para afrontar este proceso", le comenta.

"Nadie hasta el momento ha facilitado dato alguno sobre los cupos asignados, plazos establecidos para la llegada a los centros de acogida de estos menores y la asignación de fondos con cargo a la partida de 3,2 millones de euros para sufragar gastos durante 2025, de cuya existencia hemos tenido noticia igualmente en los medios de comunicación", ha comentado.

El alcalde de Tudela ha considerado que el encuentro con las entidades locales es "más necesario que nunca" ante "una situación que nos afecta a todos, pero muy especialmente a los ayuntamientos y a quienes viven en nuestros municipios". Y ha solicitado a la presidenta mantener una "comunicación permanente y fluida".

Ha añadido que se ha dirigido también este jueves al presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Xabier Alcuaz, para que "se adhiera a esta petición" y solicite igualmente una nueva reunión en el Palacio de Navarra para "compartir con los ayuntamientos el estado de la hoja de ruta en la que sin duda trabaja ya su Ejecutivo para poner en marcha lo dispuesto por el Gobierno de España en el Real Decreto 743/2025 del pasado 26 de agosto".