Toquero pide al ministro Puente que "reconsidere" la supresión de la parada de Tudela del tren a Salamanca

Archivo - Alejandro Toquero. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA - Archivo

PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha remitido una carta al ministro Óscar Puente para mostrar su "preocupación" y "sorpresa" por la decisión de Renfe de "suprimir la parada de Tudela en la conexión ferroviaria con Salamanca" y le pide que se "reconsidere" la decisión.

Para Toquero, "resulta llamativo y difícil de entender, aunque nada tenemos en contra, que Renfe haya decidido mantener o habilitar paradas de este servicio en localidades de Castilla y León con poblaciones que rondan los 800 habitantes, mientras que Tudela, con cerca de 40.000 habitantes, y el resto de municipios de la Ribera de Navarra, que suman en conjunto en torno a 120.000, haya quedado excluida de este itinerario desde el pasado mes de abril".

Tras señalar que no cuestiona que "las localidades más pequeñas deban disponer de conexiones ferroviarias", ha defendido que "el ferrocarril debe ser una herramienta de vertebración territorial y garantizar oportunidades de movilidad también a los municipios de menor tamaño o de tamaño medio, como es el caso de Tudela, que no solo constituye un importante núcleo urbano, sino que es el principal enclave, económico, industrial y logístico del sur de Navarra, y un referente claro del futuro corredor Cantábrico-Mediterráneo".

Ha expuesto Toquero que "Tudela desempeña, además, un papel estratégico como capital de la Ribera de Navarra y como nudo neurálgico de conexión para numerosos municipios de Navarra, La Rioja y Aragón". Y ha añadido que "la supresión de esta parada, por tanto, no afecta únicamente a los tudelanos y tudelanas, sino que obliga a ciudadanos de toda su área de influencia a desplazarse a otras estaciones para poder utilizar la línea".

"A los ello se añade que la eliminación de la parada de Tudela resulta particularmente contradictoria con objetivos de movilidad sostenible y cohesión territorial con los que se ha comprometido su Ministerio en numerosas ocasiones y la propia compañía Renfe", ha indicado el alcalde.

Así, ha solicitado al ministro que, desde la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible del Ministerio, se inste a Renfe a "reconsiderar" la decisión adoptada y "recuperar lo antes posible la parada de Tudela en esta conexión ferroviaria con Salamanca, valorando nuevamente la demanda real y potencial de nuestra estación y el servicio que presta a todo el ámbito de la Ribera".