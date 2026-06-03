Toquero pide reforzar la vigilancia de los menores no acompañados tras el robo con violencia a una anciana en Tudela

Archivo - El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha condenado el robo con violencia este martes de una mujer de 74 años en la ciudad, a manos de dos menores residentes en un domicilio tutelado por el Gobierno de Navarra, y ha exigido al Ejecutivo foral que "refuerce" el "control y vigilancia de menores no acompañados".

En un comunicado, Toquero ha destacado que "no vamos a permitir que ningún suceso de este tipo quede impune, menos aún cuando se supone que el Gobierno de Navarra es el máximo responsable de controlar y vigilar a los menores que tiene a su cargo".

Ha recordado que "hace poco más de un mes me dirigí por escrito a la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, para pedirle explicaciones tras la supuesta agresión sexual sufrida por otra menor en uno de los pisos tutelados que gestiona el Gobierno de Navarra en Tudela" y "aún estamos esperando su respuesta".

El alcalde ha señalado que se ha vuelto a dirigir por escrito a la consejera pidiéndole una reunión "urgente" para que explique "de forma clara y transparente qué medidas está adoptando su departamento para garantizar la seguridad ciudadana, prevenir la reincidencia de menores implicados en delitos y proteger a todos nuestros vecinos, especialmente a aquellos que por razones de edad son especialmente vulnerables".

"Estamos ante un hecho muy grave que no puede volver a repetirse. Si los recursos y protocolos actuales para el control y vigilancia de menores no acompañados no son suficientes, y a la vista está que no lo son, tenemos la obligación como ayuntamiento de exigir al Gobierno de Navarra que los refuerce. Porque lo que no vamos a permitir en ningún caso es que la alarma social se instale en Tudela", ha manifestado Toquero.

Por eso, ha defendido que "tan importante o más que la protección de los menores no acompañados es la protección de todos los tudelanos. Garantizar la seguridad de las personas, especialmente de las más vulnerables, es un deber ante el cual nosotros jamás nos pondremos de perfil". Por ello, ha exigido al Gobierno de Navarra que "asuma sus responsabilidades y no siga dando la callada por respuesta".