Un total de 10.431 personas, 236 más que en 2025, han solicitado pases para el Encierrillo de las fiestas de San Fermín

Imagen de archivo de un Encierrillo - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de 175 pases dobles diarios para el Encierrillo de las fiestas de San Fermín ha registrado este año una participación de 10.431 personas, 236 más que en 2025.

En total, se han registrado 9.251 solicitudes a través de la web municipal y 1.180, a través del teléfono de atención ciudadana 010 - 948 420 100.

Las personas agraciadas en el sorteo celebrado el jueves 11 de junio han recibido ya los correspondientes avisos, por SMS o por correo electrónico, y recogen sus pases, hasta este jueves, en Civivox Condestable.

El Ayuntamiento oferta 1.400 pases dobles para el Encierrillo, a razón de 175 diarios, para los días comprendidos entre el 6 y el 13 de julio. Solo se puede acceder a un pase doble por persona, sin que sea necesario estar empadronado en la ciudad.

Una vez finalizado el primer plazo de recogida, los pases que no se hayan retirado se adjudicarán a las personas que estén en lista de espera, por el orden en que quedaron tras el sorteo.

Este viernes se procederá a avisar a tantas personas como pases queden pendientes. Esta segunda entrega de pases se realizará los días 22 y 23 de junio.

Para retirar los pases hay que presentar el DNI de la persona agraciada; si la persona que los retira no es la interesada, necesitará acreditar la fotocopia u original del DNI de la persona agraciada.

Los pases permitirán a 350 personas contemplar cada día la subida de los astados que serán lidiados al día siguiente en la plaza de Toros desde los Corrales del Gas, junto al puente de Curtidores, hasta los corralillos de Santo Domingo. Este trayecto, de unos 400 metros, se realiza en horario nocturno y sin corredores.