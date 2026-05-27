Un total de 1.849 personas se benefician del programa de microcredenciales de la UPNA y el Gobierno de Navarra

Autoridades y participantes en la presentación. - UPNA

PAMPLONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.849 personas han realizado alguna de las microcredenciales o cursos breves, un formato de formación a lo largo de la vida orientada al desarrollo profesional puesta en marcha este año por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y el Gobierno de Navarra, enmarcado en el Plan Microcreds 2023-2026 y financiado al 70% con fondos de la Unión Europea Next Generation y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. El 30% restante ha sido financiado por entidades colaboradoras, alumnado del proyecto o distintas ayudas para colectivos en situación de vulnerabilidad, también participantes en la formación.

Las microcedenciales son cursos breves de formación continua, orientados al desarrollo profesional y vinculados a las necesidades sociales, destinados a que las personas adquieran, actualicen y mejoren los conocimientos, capacidades y competencias necesarias para prosperar en un mercado de trabajo y una sociedad cambiantes.

La oferta ha conseguido completar el 80% de las plazas, con un 70% de mujeres. En su mayoría, las personas asistentes tenían edades comprendidas entre los 45 y los 64 años (un 54% del total). Según ha destacado la UPNA, además, las 81 acciones formativas superan con creces el hito fijado por el Ministerio para Navarra, en concreto, en un 673% (se fijó una meta de 260 credenciales y se han acabado certificando 1.751). En cuanto al profesorado, un total de 232 docentes de la UPNA (el 50%, mujeres) tomaron parte en las acciones formativas, además de profesionales de distintos sectores. Además, han recibido formación específica un total de 44 personas con discapacidad intelectual.

Son, todos estos, algunos de los datos que se han puesto de manifiesto este miércoles en el cierre del programa de microcredenciales de este curso, un acto presidido por el rector de la UPNA, Ramón Gonzalo; en el que han intervenido el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno foral, Juan Luis García Martín; el vicerrector de Enseñanzas de la UPNA, Javier Goicoechea; y la directora general de Universidades, Eva Perujuániz.

Además de la exposición de los datos, ha tenido lugar una conversación entre alumnado y entidades participantes en las acciones formativas, en las que han tomado parte el alumno Carlos Zamorano Val, subinspector jefe del Grupo de Formación de Policía Foral y Cristina Layana (Recursos Humanos de CPEN); además de Ignacio Iriarte (director de profesionales del Servicio Navarro de Salud); Imelda Buldáin (directora académica de INCLUYE); Raúl Santiago (director asociado de aprendizaje y desarrollo de 3P Biovian); Íñigo Porres (gerente del clúster de la construcción industrializada) y Iosune Pascual (directora gerente de la Fundación UPNA).

Tras este diálogo, ha intervenido Pedro Martínez Martín, subdirector general de Relaciones Institucionales, Programas y Calidad en el Ámbito Universitario en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para hablar del futuro de las microcredenciales. Al evento, celebrado en el edificio de Los Olivos del Campus de Arrosadia, han asistido más de un centenar de personas.

SATISFACCIÓN DE ALUMNADO Y ENTIDADES

Además de los datos referidos, en el acto de presentación también se ha expuesto que tanto entidades como alumnado han valorado positivamente su participación en el programa. En concreto, las primeras han puntuado como alto o muy alto la transferencia de conocimiento, la mejora de la productividad, el impacto organizativo, la evolución en el puesto de trabajo o la calidad en el desempeño.

Asimismo, valoran como alto el retorno de la inversión y el impacto en el entorno, y repetirían o recomendarían la formación. El 63% de las entidades participantes han mostrado su interés en seguir colaborando con la UPNA. Por su parte, el alumnado valora con un notable alto tanto el impacto de la formación en la mejora de la empleabilidad como su satisfacción con los cursos. El profesorado implicado, por otro lado, valora con un sobresaliente ambos conceptos.

En conclusión, en el cierre del curso se han destacado los siguientes aspectos en cuanto al impacto del programa: la colaboración estratégica entre la UPNA, el Gobierno de Navarra y los agentes sociales y económicos para identificar necesidades reales; el impacto social positivo con especial incidencia en las personas mayores de 35, mujeres y colectivos desfavorecidos; el impacto territorial; el retorno económico significativo a través de la mejora de la productividad y el impulso a la competitividad; y el impacto en la mejora de la empleabilidad y transferencia de conocimiento.

Asimismo, se ha destacado las elevadas tasas de rendimiento (un 95% de personas han superado la formación en la que se habían inscrito) y las bajas tasas de abandono y suspensos, así como la excelente valoración del alumnado y del profesorado ya expuesta.

CURSOS BREVES ADAPTADOS A DEMANDAS SOCIALES

Ha expuesto la UPNA que la oferta de cursos, agrupados en nueve áreas temáticas, se puso en marcha tras un estudio previo de necesidades que se ha llevado a cabo en cuatro mesas de trabajo: Gobierno de Navarra; clústeres y colegios profesionales; agentes sociales, entidades públicas y otras organizaciones relacionadas con la formación y, en último lugar, entidades que trabajan con colectivos vulnerables.

Las características de estos cursos son cuatro: brevedad (menos de quince créditos), empleabilidad (orientados al desarrollo profesional), formación de alta cualificación e interconexión (vinculados a otros tipos de formación o acreditación o reconocimiento). Algunos de estos cursos son apilables, es decir, permiten obtener acreditaciones de nivel superior completando determinados itinerarios.

A la hora de diseñar la oferta de cursos, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: pertenencia (representación de los distintos colectivos que forman parte de la sociedad navarra incluidos en las mesas de trabajo), colectivo destinatario (alcance y tamaño del público al que se dirige el curso para garantizar la viabilidad de una o varias ediciones), docencia de profesionales (aportación de personal experto que colaborase con el profesorado de la UPNA en la docencia de las propuestas), financiación, favoreciendo aquellas iniciativas que contemplasen la cobertura total o parcial de la matrícula para facilitar la participación del alumnado; y sinergias, priorizando solicitudes respaldadas por varias entidades y/o alineadas con el estudio de necesidades formativas de la sociedad navarra realizado por la Fundación UPNA.