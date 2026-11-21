Manifestación en Pamplona de trabajadoras de intervención social. - LAB

PAMPLONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Trabajadoras de intervención social se han manifestado este sábado en Pamplona para exigir "avances" en la negociación del convenio colectivo y reclamar la equiparación de sus condiciones laborales con las de las trabajadoras de la Administración pública.

La movilización, impulsada en el marco de la dinámica 'Somos trabajadoras públicas', ha puesto el foco en "la brecha salarial y las agresiones que sufren las profesionales del sector". Durante la manifestación, las trabajadoras han visibilizado algunas de las situaciones que viven en su día a día a través de mensajes como '0 días desde mi última agresión' y 'Mismo trabajo, diferencia de 8.000 euros anuales', señalan desde el sindicato LAB en una nota de prensa.

Para la organización, la apertura de la negociación del convenio colectivo en Navarra "ofrece una oportunidad para avanzar en la equiparación de las condiciones laborales del sector con las de la Administración pública". "El año pasado se firmó el segundo convenio del sector, que permitió avanzar en esta dirección e incorporar mejoras propuestas por LAB, como la reducción progresiva de la jornada laboral hasta alcanzar las 1.592 horas anuales en 2028", apunta.

En el marco de esta negociación, LAB se ha fijado como objetivo "reducir la brecha salarial" y ha planteado "importantes incrementos salariales" con el propósito de "avanzar hacia la equiparación de las condiciones laborales del sector con las de la Administración pública".

Otro de las "cuestiones prioritarias", es la salud laboral ya que "las trabajadoras de intervención social sufren agresiones de manera habitual en sus puestos de trabajo". Ante esta situación, LAB ha propuesto "implementar herramientas que permitan conocer la realidad de cada entidad y diseñar y poner en marcha protocolos de actuación que ofrezcan a las trabajadoras pautas claras para afrontar diferentes situaciones". Ha insistido en la necesidad de "poner el foco en la prevención para hacer frente a esta problemática y mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo".

Estas reivindicaciones se enmarcan en la dinámica 'Somos trabajadoras públicas', que LAB está impulsando junto a las trabajadoras de intervención social en en Navarra y Euskadi, y que reivindica "la publificación de los puestos de trabajo financiados con dinero público" y que "su gestión sea asumida directamente por la Administración pública".