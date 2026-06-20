Trabajadores de Cruz Roja Navarra acusan a la empresa de "abandonar" a la plantilla y reclaman un "convenio digno"

Manifestación de trabajadores de Cruz Roja Navarra para reclamar la negociación de un "convenio digno". - EUROPA PRESS

PAMPLONA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Cruz Roja Navarra se han manifestado este sábado en Pamplona, convocados por el comité de empresa (conformado por delegados de los sindicatos LAB, CCOO y UGT), para reclamar a la empresa la negociación de un "convenio digno" para una plantilla compuesta por alrededor de 180 personas.

Asimismo, han acusado a la empresa de "abandonar" a la plantilla al levantarse de la mesa de negociación y "amenazar" con aplicar el convenio de Intervención Social de Navarra, lo que supondría "un empeoramiento" de las condiciones laborales.

La movilización ha partido pasadas las doce del mediodía desde la puerta de la sede de Cruz Roja en Pamplona y ha recorrido las calles encabezada por una pancarta con el lema 'Cruz Roja nos torea. Convenio digno ya'. También se han coreado consignas como 'Cruz Roja escucha. La plantilla está en lucha', 'Sin convenio no hay derecho, los salarios congelados' o 'Más negociar y menos bloquear'.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, Patricia Hernández, delegada de CCOO en Cruz Roja en Navarra, ha reivindicado "un convenio digno que respete las condiciones laborales que veníamos disfrutando hasta el momento y que no suponga una pérdida de derechos ni de poder adquisitivo". Ha criticado que "tras un año y medio de negociaciones en las que la parte social no hemos dejado de hacer propuestas a la dirección de Cruz Roja en Navarra, no hemos llegado a ningún acuerdo".

Por su parte, han reprochado que desde Cruz Roja "simplemente nos ha dicho que va directamente al convenio de Intervención Social y no ha hecho ninguna otra contrapropuesta ni ha aceptado las propuestas que la parte social hemos ido haciendo día a día".

Algo que demuestra, ha destacado, que "nunca ha existido una verdadera voluntad de negociación, así como una total despreocupación por parte de la dirección de Cruz Roja por la plantilla", que "siempre ha estado respondiendo a los llamamientos en los momentos en los que la sociedad ha necesitado". "Cruz Roja ha abandonado a su plantilla, ha olvidado su principio de humanidad, bloqueando las condiciones laborales de quienes sustentan y mantienen la organización día a día", ha censurado Hernánez, quien ha añadido que "toma decisiones de manera unilateral, sin tener en cuenta a sus trabajadoras".

Ha advertido de que esta situación "está generando una enorme incertidumbre y desgaste a toda la plantilla de Cruz Roja en Navarra, agravada por la amenaza de aplicar de forma unilateral el convenio de intervención social de Navarra". "Un cambio que supondría no solo un empeoramiento de nuestras condiciones laborales sino que habría una doble escala salarial para las personas trabajadoras que se incorporen como personal laboral nuevo a Cruz Roja", ha apuntado.

Por ello, ha reclamado a los responsables de la empresa que "se sienten a negociar, que abandonen cualquier tipo de amenaza o discurso que traslade la responsabilidad a las personas trabajadoras".

Por su parte, Marta Igúzkiza, delegada de LAB, ha explicado que "en el momento en el que estábamos sí que se había llegado a un diálogo en el que pasábamos al convenio de Intervención Social del sector pero con un pacto de empresa, ya que Cruz Roja tiene muchos proyectos con diferentes características en el cual el convenio de intervención social hay veces que no desarrolla tanta característica". Así, ha detallado que con este pacto se pretendía que "no haya doble escala salarial", que se remuneren los móviles de urgencia "porque hay personal que está 24 horas trabajando" o que se aborde un proyecto de transporte adaptado. Cuestiones específicas que en el convenio de Intervención Social "no están reflejadas".

Por otro lado, las representantes del comité han advertido de que Cruz Roja podría aplicar una cláusula del convenio de Intervención Social por la cual los trabajadores "perderían" su antigüedad en la empresa.

Según han indicado, Cruz Roja a nivel nacional está apostando por "ir al convenio de Intervención Social que le toca en cada momento" y "bloquear cualquier tipo de convenio propio que existía en las comunidades". "Son indicaciones nacionales" para "cubrirse la espalda para que no haya denuncias y por eso quieren ir al convenio de Intervención Social de Navarra", ha explicado Hernández, quien ha señalado que la situación en Navarra "no es única el Estado español" sino que "todas las comunidades autónomas se están manifestando" por "la falta de negociación de Cruz Roja española".

Preguntada por las movilizaciones que se plantean, Igúzkiza ha indicado que "si no se sientan a dialogar seguiremos en las calles" y ha planteado que los Sanfermines "puede ser una manera de visibilizar". Desde el comité de empresa ya se convocó un paro de dos horas pero descartan realizar una huelga porque "no queremos que esta situación afecte al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras de Cruz Roja".

Patricia Hernández ha indicado, además, que "no es lo mismo parar una fábrica donde se produce que parar un trabajo de intervención social, donde las personas usuarias también se verían afectadas y donde luego ese trabajo lo tendríamos que seguir haciendo, muchas veces fuera de nuestro horario laboral".