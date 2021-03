Trabajadores de MTorres rechazan los despidos anunciados por la empresa

PAMPLONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de MTorres, acompañados por familiares y amigos, han participado este sábado en una marcha, desde la planta de la empresa en Torres de Elorz hasta Pamplona, para mostrar su rechazo a los despidos anunciados por la dirección.

Alrededor de 200 personas han participado en esta movilización, convocados por CCOO y ELA, que ha partido sobre las 10.00 horas de Torres de Elorz y que ha llegado a las 13.30 al Paseo Sarasate de Pamplona, frente al Parlamento de Navarra. La marcha, precedida por una pancarta con el lema 'No a los despidos en MTorres. En defensa del empleo', ha sido recibida entre aplausos y con bengalas de color azul.

En el Paseo Sarasate, el presidente del comité de empresa, Carlos Ibáñez (CCOO) ha leído un comunicado en el que ha destacado que "hoy como ayer nos volvemos a concentrar para decirle a la dirección de MTorres que queremos defender el empleo, que queremos evitar los despidos y que la planta tiene futuro".

En este sentido, ha recordado que ayer viernes se produjo un paro de ocho horas en la planta "que fue un éxito" a la que se suma la marcha realizada este sábado. Asimismo, ha anunciado que el próximo martes, a las 17.30 horas, se realizará otra movilización que partirá desde Torres de Elorz hasta el Ayuntamiento de Noáin.

"Hace 25 días que empezamos a negociar este expediente y por parte de la dirección no ha habido ni un sólo avance significativo" y "no ha hecho una propuesta seria para evitar los despidos que eviten salidas traumáticas, abordando alternativas de carácter voluntario que garanticen el empleo y el futuro de la empresa", ha reprochado.

Ibáñez ha asegurado que "el margen de mejora es evidente para seguir negociando pero la negociación requiere por parte de la empresa una voluntad real para llegar a acuerdos; es posible hacerlo y es deseable". "Somos conscientes de la situación de incertidumbre actual por la que pasa el mercado, específico de MTorres, pero esta es una planta con futuro y proyección", ha aseverado. Por este motivo, ha subrayado, "trabajaremos con responsabilidad para mantener el empleo y hacer viable el centro de Torres de Elorz".

Finalmente, ha pedido el apoyo del Parlamento de Navarra, del Gobierno foral y de la ciudadanía. "La defensa del empleo y el futuro de MTorres debería ser estratégica para Navarra, ya que esta es una batalla que afecta al conjunto de la sociedad, a nuestro modelo económico y a nuestras relaciones laborales", ha concluido.

Por su parte, Pedro Rey, representante de ELA en la empresa, ha afirmado que "todos los trabajadores y trabajadoras que intervenimos en la fabricación de una máquina somos MTorres y de su buen hacer llegó el crecimiento y el éxito empresarial"

"La empresa está pasando momentos de dificultad debido a la crisis del sector aeronáutico y por la pandemia del Covid" y por ello ha tomado la decisión de "transformar la estructura de la plantilla dejando sólo lo que le vale, es decir, quedarse con los trabajadores que ellos consideran que tienen conocimiento y talento" a través de un ERTE desde marzo de 2020 y el actual ERE.

Pedro Rey ha considerado que "la situación de carga de trabajo es transitoria en aeronáutica" y ha asegurado que "la situación económica es solvente y perfectamente saneada, con cuantiosos beneficios millonarios en los últimos años".

"El problema surge con las condiciones en las que quiere prescindir de esos 84 trabajadores, bastantes de ellos con muchos años en la empresa. Quiere hacerlo con lo mínimo que marca la ley y alguna migaja complementaria; además quiere decidir quién despide sin tener en cuenta sus circunstancias personales", ha censurado.

Según ha explicado, el comité de empresa acordó una propuesta que consiste en "no aplicar despidos forzosos hasta el 31 de mayo, acordando para ello un paquete de medidas paliativas como prejubilaciones a partir de los 56 años, salidas voluntarias incentivadas o excedencias". "Si llegado el 31 de mayo no se ha reducido la plantilla en el número que necesita habría que hablar de otro tipo de acuerdo", ha añadido. No obstante, la empresa no ha contestado "a ninguno de los puntos" de esta propuesta, ha criticado.

"Llevamos varias y largas reuniones que no han servido para avanzar nada, tenemos la sensación de que nos están tomando el pelo", ha rechazado Rey, que ha resaltado que "llegado el punto de estancamiento en el que estamos en la negociación y con los pocos días que quedan para la fecha legal, no nos queda otro remedio que movilizarnos con paros, marchas y manifestaciones". "Es la única vía para conseguir una salida justa y digna para nosotros", ha concluido Rey que ha remarcado que "seguiremos movilizándonos hasta conseguir un acuerdo justo y digno para la plantilla".

