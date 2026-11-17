Concentración en Pamplona de trabajadores del sector ferroviario - UGT

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Renfe, Adif y LogiRAIL se han concentrado este martes en la estación de tren de Pamplona, en el marco de la huelga general convocada en el sector a nivel estatal, para exigir que la seguridad ferroviaria sea una "prioridad" y para reclamar "decisiones, recursos y compromisos verificables".

En un comunicado, desde UGT han remarcado que "el grave accidente ferroviario ocurrido recientemente en Urda ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de abordar la seguridad ferroviaria desde una perspectiva integral, que contemple no solo los aspectos técnicos relacionados con la infraestructura y el material rodante, sino también los factores humanos, organizativos, operativos y preventivos que intervienen en la prestación del servicio".

"Desde UGT, en unidad de acción con los demás sindicatos, entendemos que la seguridad ferroviaria debe abordarse desde una perspectiva integral y transversal, que abarque al conjunto de las sociedades y colectivos profesionales del Grupo Renfe, otorgando la debida relevancia a todos los factores técnicos y operativos", han indicado desde la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) del sindicato.

En su opinión, "resulta imprescindible abordar también aquellos factores que inciden, directa o indirectamente, en la seguridad, como el adecuado dimensionamiento de las plantillas, la organización del trabajo y las condiciones laborales de los profesionales que desarrollan diariamente su actividad".

Según han señalado desde FeSMC-UGT, "la falta de respuestas efectivas y la ausencia de medidas que permitan corregir las deficiencias existentes han obligado a convocar la jornada de huelga de este 17 de noviembre en todos los colectivos de las empresas Adif, Renfe y LogiRAIL como medida legítima de presión en defensa de la seguridad, el empleo y la calidad del servicio ferroviario público".

"La seguridad ferroviaria debe ser una prioridad absoluta. Sin embargo, esta prioridad no puede quedarse en meras declaraciones de intenciones: debe traducirse en actuaciones concretas, compromisos efectivos y resultados verificables en todos los ámbitos que intervienen en la seguridad de la explotación ferroviaria para mejorar", han subrayado desde el sindicato.

En este sentido, UGT considera "imprescindible" analizar "exhaustivamente las circunstancias concurrentes y evaluar los posibles factores de riesgo con el objetivo de identificar las deficiencias existentes, determinar sus causas, establecer las correspondientes medidas correctoras y evitar que sucesos de esta gravedad puedan volver a producirse".