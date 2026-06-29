Tracasa Global desarrolla el visor de Desigualdades Ambientales con la Agencia Europea de Medio Ambiente

Imágenes del visor en funcionamiento. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tracasa Global, sociedad pública del Gobierno de Navarra adscrita al departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital y de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), ha desarrollado con la Agencia Europea de Medio Ambiente el visor de Desigualdades Ambientales, que presenta un mapa interactivo, con una resolución de un km2, con el análisis de la calidad del aire y los datos demográficos de 28 países europeos. Esta nueva herramienta está integrada en el Atlas Europeo de Medioambiente y Salud, en el que la empresa navarra viene trabajando desde 2022.

Este visor de Desigualdades Ambientales muestra, por grupos de población (menores de edad, mayores de 65 años, personas procedentes de otros países...) y por zonas geográficas, su exposición a la contaminación del aire. Así, en cada país se identifican, de una manera muy visual, los puntos críticos por zona y contaminantes, dando lugar a una herramienta que puede ser de gran utilidad en la creación e implantación de medidas que promuevan la reducción de desigualdades en la exposición a la contaminación del aire, según ha explicado el Gobierno foral.

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Ejecutivo navarro, Juan Luis García, ha destacado que "este proyecto reitera la capacidad de Tracasa Global para desarrollar herramientas digitales avanzadas al servicio de las políticas europeas, combinando análisis de datos y tecnología geoespacial".

Asimismo, ha subrayado que "la colaboración con la Agencia Europea de Medio Ambiente y la Comisión Europea sitúa a Navarra en el centro de iniciativas estratégicas de la UE, contribuyendo a generar un conocimiento clave para mejorar la vida de la ciudadanía".

Tracasa Global, referente en el desarrollo de soluciones geoespaciales en materia de sostenibilidad y cuidado del medioambiente, trabaja desde 2022 en el Atlas Europeo de Medioambiente y Salud de la Agencia Europea de Medio Ambiente y la Comisión Europea. El Atlas es una aplicación web que ofrece información sobre cómo la contaminación y otros riesgos ambientales afectan a la salud de la ciudadanía europea. En la aplicación pueden consultarse, a través de mapas interactivos desarrollados por Tracasa Global, datos de diferentes temáticas, como contaminación del aire, zonas verdes en espacios urbanos, ruido, agua, clima y desigualdades ambientales.

Dentro de la temática de contaminación del aire, Tracasa Global ha incorporado recientemente un nuevo servicio titulado Contaminación del aire en capitales europeas en 3D. A través de tres visores, se muestra cómo los niveles de contaminación atmosférica varían en las distintas zonas de una ciudad. En este sentido, los mapas reflejan las concentraciones de partículas PM2.5, de dióxido de nitrógeno (NO2) y de ozono (O3) en las capitales de todos los países de la Unión Europea, con una resolución de un km2, en torno a puntos de interés en diversos distritos.

SUPERVISIÓN DE CUALQUIER LUGAR EUROPEO

Además, el Atlas Europeo de Medioambiente y Salud tiene en el apartado titulado 'Check your place', uno de los principales atractivos. Esta funcionalidad permite seleccionar cualquier punto de la geografía europea y conocer los niveles que presenta en nueve indicadores (siete medioambientales y dos de servicios). Los resultados de cada zona se muestran tanto en valores numéricos como gráficos, a través de capas de información dispuestas en mapas.

Todos los contenidos del Atlas Europeo, desarrollado con tecnología Esri, están estrechamente alineados con los objetivos medioambientales de la Unión Europea, por lo que en los últimos años se ha convertido en una de las herramientas de referencia de la Agencia Europea de Medio Ambiente en materia de información a la ciudadanía y cuidado del entorno.

La aplicación, que ha sido desarrollada gracias al trabajo realizado por el área de Ingeniería de Software y Analítica de Datos Espaciales de Tracasa Global, ofrece además el apartado titulado 'Learn more' (en español, 'Aprende más'), con el que cualquier persona puede acceder a más contenidos sobre los riesgos ambientales para la salud y los beneficios de disponer de un medioambiente saludable.