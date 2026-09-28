Tracasa Global muestra en la Conferencia Esri su trabajo en el desarrollo de gemelos digitales territoriales

Modelo 3D de la ciudad de Pamplona. - TRACASA GLOBAL

PAMPLONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tracasa Global, empresa pública del Gobierno de Navarra adscrita al departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital e integrada en la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), va mostrar esta semana su trabajo en el desarrollo e implantación de gemelos digitales territoriales durante la Conferencia Esri, el principal evento GIS en España, que se celebrará el 30 de septiembre y el 1 de octubre en el recinto de Ifema (Madrid), con el título 'GIS-Creando un mundo más inteligente' y con más de 2.000 profesionales del sector de la información geoespacial.

Según ha explicado Tracasa Global en una nota, un gemelo digital territorial es una réplica virtual de un espacio concreto que contiene datos históricos y en tiempo real y que permite prever futuros acontecimientos y mejorar la toma de decisiones. En este sentido, un gemelo digital territorial es un modelo con datos georreferenciados que ofrece una visión completa de un territorio en una plataforma única, abierta e interoperable.

Para Tracasa Global, empresa especializada en el desarrollo de soluciones geoespaciales innovadoras, el trabajo con gemelos digitales territoriales está siendo un espacio natural de desarrollo en los últimos años, dada su experiencia en la producción de cartografía, en la captura, producción, gestión y difusión de datos geográficos, en la implantación de Sistemas de Información Geoespacial (especialmente para la gestión inteligente de redes de agua) y en la construcción de escenarios 2D y 3D.

Con este recorrido, Tracasa Global está aplicando, sustentado en la plataforma Esri, las últimas tendencias en la producción de gemelos digitales territoriales (modelos 3D geoespaciales, sensores e IoT para obtener datos en tiempo real, GIS y plataformas digitales, inteligencia artificial y análisis de datos), construyendo herramientas para acompañar a administraciones y empresas en la toma de decisiones en diferentes ámbitos y sectores de actividad. En esta materia, destaca la colaboración con Arcoda, cuyo software 3D Photo Survey permite crear, a partir de vídeos grabados en campo, modelos 3D y ortofotos georreferenciadas, especialmente valiosos para la realización de obras y actuaciones en suelo y para la gestión de activos.

En los últimos años, Tracasa Global ha aportado su experiencia y conocimiento en el proyecto TwIN-Gemelos Digitales, impulsado por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona y coordinado por Tracasa Instrumental, y que ha contado con financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU en el marco de la iniciativa RETECH.

Este proyecto ha tenido como propósito explorar en Navarra el potencial de los gemelos digitales territoriales como herramienta de innovación y mejora de la gestión pública, promoviendo la colaboración entre administraciones, empresas y agentes del ecosistema innovador. En este sentido, TwIN-Gemelos Digitales ha permitido completar un programa de pilotos para resolver retos reales de la ciudad de Pamplona y, por otro lado, ha articulado un espacio para aprender, experimentar y conectar a través de estas réplicas virtuales del territorio.

Además, durante este año, Tracasa Global está colaborando con Innovasur en el proyecto Desarrollo e Implantación de una Plataforma Inteligente de Destino, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, componente 14, inversión 2, proyecto 1. En este proyecto del Ayuntamiento de Badajoz, Tracasa Global ha desarrollado un gemelo digital de los espacios turísticos clave del sistema defensivo de Badajoz, con especial atención a los elementos principales de la fortificación, tanto la Alcazaba como la muralla abaluartada. Además, el gemelo digital recoge otros elementos singulares como la Puerta de Palmas, Fuerte de San Cristóbal, Puerta del Pilar, Puerta de Trinidad, Revellín de San Roque, Puente de Palmas, Puerta de San Vicente, Hornabeque del Puente de Palmas, etc.

Más allá de estos proyectos, Tracasa Global ha avanzado en los últimos años en el desarrollo de varios casos de uso de gemelos digitales territoriales, como un visor orientado al sector de la vivienda, con el que cualquier persona interesada en un inmueble puede conocer, mediante una experiencia inmersiva, cada detalle de una casa y su entorno antes de tomar una decisión; o como gemelos digitales diseñados para atender necesidades concretas en materia de movilidad y catastro.

El director de Operaciones de Tracasa Global, Moisés Zalba, ha afirmado que "avanzar en el desarrollo de gemelos digitales territoriales es asumir un reto tecnológico de primer nivel que implica diferentes actividades: procesar, producir y gestionar todo tipo de información geoespacial; habilitar y mantener las arquitecturas necesarias para su funcionamiento, en ocasiones en la nube; favorecer y asegurar la integración con otras plataformas; y, a nivel de negocio, tener un conocimiento técnico importante a nivel sectorial, ya que no es lo mismo que un gemelo digital incluya, por ejemplo, un caso de uso de movilidad que de turismo".

Al igual que en los últimos años, Tracasa Global será patrocinador silver del encuentro, tendrá un stand corporativo en el recinto y tomará parte durante la conferencia en diversos espacios. En primer lugar, en la mesa titulada 'Nuevas perspectivas y retos en la observación de la Tierra', en la que la empresa pública del Gobierno de Navarra participará, junto a representantes de organismos públicos, centros de investigación y empresas líderes del sector, en un análisis de las oportunidades que ofrecen actualmente aspectos como la observación de la Tierra, la analítica geoespacial y los datos geoespaciales.

En segundo lugar, Tracasa Global tomará parte en el track de aguas con la presentación titulada 'Activando el valor del dato en el ciclo integral del agua', con la que se mostrará cómo la evolución de Utility Network, la IA geoespacial y la explotación avanzada de datos están ayudando a impulsar la transformación digital de las organizaciones que gestionan el ciclo integral del agua. Tracasa Global posee una posición de referencia dentro de este sector, con 22 implantaciones de sus servicios GeoSAS en entidades que gestionan redes de saneamiento y abastecimiento de agua en España.