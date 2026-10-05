Tracasa Global participa en la creación de un prototipo de servicio hidrológico para la Comisión Europea para anticipar riesgos de sequía, incendio e inundación. - TRACASA

PAMPLONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tracasa Global, empresa pública del Gobierno de Navarra adscrita al departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital e integrada en la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), está participando en la creación de un prototipo de servicio hidrológico para la Comisión Europea para anticipar riesgos de sequía, incendio e inundación.

Forma parte, junto a seis entidades europeas, del consorcio WI4EURECA, que va a desarrollar, con 2,3 millones de euros de fondos europeos, una solución avanzada basada en observación de la Tierra y modelado hidrológico para monitorizar el sistema Suelo-Agua-Vegetación y mejorar la resiliencia climática en Europa.

WI4EURECA está liderado por Planetek Italia y cuenta, además de con la participación de Tracasa Global, con Latitudo40, Agricolus, KWB, Arbonaut y DOrbit. Este consorcio participa dentro del programa PCP WISE, que está financiado por la Comisión Europea, posee una duración de 36 meses (de enero de 2025 a diciembre de 2027) y tiene por objetivo desarrollar soluciones innovadoras para la gestión del agua y la resiliencia climática en el continente europeo.

"La asociación de Tracasa Global con otras entidades europeas de relevancia es una muestra más de la posición de prestigio de esta empresa pública en el campo de la analítica del agua y del territorio", ha destacado el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno foral y presidente del Consejo de Administración de Tracasa Global, Juan Luis García.

García, además, ha subrayado la importancia del objeto del proyecto, en un contexto de cambio climático y de la declaración de incendios de mayor voracidad. "Este desarrollo demuestra cómo la tecnología mejora la vida de las personas, buscando soluciones para problemas complejos y de calado en un asunto tan importante como la resiliencia climática de nuestros territorios", ha expuesto.

La participación de Tracasa Global en este consorcio permite incorporar a soluciones diseñadas a gran escala todo el conocimiento y experiencia de la empresa navarra en analítica avanzada del agua y del territorio y en gestión de riesgos asociados a sequías, incendios e inundaciones, contribuyendo desde Navarra al desarrollo de soluciones innovadoras que mejoren la resiliencia climática en Europa, según ha informado la compañía.

PCP WISE

El desarrollo del prototipo forma parte de la Fase 2 del programa PCP WISE, donde compiten WI4EURECA y otros dos consorcios (DROPS WISE y SYMPHONICA). Los tres grupos de trabajo han superado recientemente la Fase 1 de PCP WISE, donde participaron cinco consorcios que tuvieron que trabajar en el diseño y la validación conceptual de la solución e incorporar el análisis de casos de uso reales en la ciudad de Rotterdam (Países Bajos) y en el parque Kalmthoutse Heide (ubicado en la frontera entre Bélgica y Países Bajos).

A la Fase 3 del programa PCP WISE sólo accederán los dos consorcios que obtengan las mejores valoraciones en la Fase 2. En la Fase 3, prevista para la segunda mitad de 2027, tendrán que realizar, en base a los prototipos desarrollados, pruebas operativas en campo y validación con usuarios finales como autoridades del agua, protección civil o gestores forestales. También tendrán que demostrar que la solución propuesta es transferible, interoperable y complementaria a otros servicios existentes y escalable a nivel paneuropeo.

Dentro de WI4EURECA, Tracasa Global desempeña un papel clave en la modelización hidrológica del sistema híbrido Suelo-Agua-Vegetación en los casos de uso rurales. Asimismo, lidera la generación de datos hidrológicos relativos a la zona no saturada y a las aguas subterráneas, así como el desarrollo de los indicadores de riesgo definidos por el consorcio para el entorno rural.

Entre las responsabilidades de la empresa navarra también se incluyen la definición del marco de simulación y predicción y el diseño de la metodología de benchmarking, orientada a evaluar el rendimiento del sistema mediante su comparación con modelos de referencia y conjuntos de datos representativos. Además, Tracasa Global es responsable del análisis de la subsidencia en entornos rurales, tanto la derivada de la sobreexplotación de acuíferos como la asociada a los procesos de oxidación de turberas, ha explicado la propia empresa.