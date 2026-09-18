Tracasa Instrumental y Tracasa Global renuevan el certificado del Esquema Nacional de Seguridad

Daniel Goñi, director gerente de Tracasa Instrumental, sostiene ambos certificados junto a Michel Lumbreras, director de AENOR en Navarra y La Rioja, a la izquierda, y Emilio Rubio, responsable de Seguridad de la Información de Tracasa. - TRACASA

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tracasa Instrumental y Tracasa Global, empresas públicas del Gobierno de Navarra adscritas al departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital e integradas en la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), han renovado recientemente la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado en el Real Decreto 311/2022.

Este certificado ha sido emitido por AENOR, entidad de certificación acreditada por ENAC. Ambas empresas públicas, especializadas en servicios de transformación digital, suman este certificado al sello ISO 27001 que poseen de su sistema de gestión de Seguridad de la Información.

Daniel Goñi, director gerente de Tracasa Instrumental y consejero delegado de Tracasa Global, y Emilio Rubio, responsable de Seguridad de la Información de ambas empresas, han recibido el nuevo certificado del Esquema Nacional de Seguridad de manos de Michel Lumbreras, director de AENOR en Navarra y La Rioja.

Con la renovación de esta certificación, Tracasa Instrumental y Tracasa Global demuestran el cumplimiento de un marco común de principios básicos, requisitos y medidas de seguridad para una protección adecuada de la información tratada y los servicios prestados. Todo ello, con el objetivo de "garantizar el acceso, la confidencialidad, la integridad, la trazabilidad, la autenticidad, la disponibilidad y la conservación de los datos, la información y los servicios utilizados por medios electrónicos en el ejercicio de sus competencias".

Para la renovación del certificado del ENS, Tracasa Instrumental y Tracasa Global han evidenciado el cumplimiento de 68 medidas de seguridad durante el proceso de auditoría, que ha certificado los sistemas que soportan en ambas empresas los diferentes servicios existentes. Con esta renovación, Tracasa Instrumental y Tracasa Global forman parte del 17% de entidades públicas en España que poseen la certificación en el Esquema Nacional de Seguridad.

"Para nuestras empresas, como sociedades públicas del Gobierno de Navarra, renovar este certificado del ENS es un hito relevante, ya que no solo implica un cumplimiento normativo y una mejora efectiva en la seguridad de los servicios que prestamos, sino que además incrementa, ante nuestros clientes y ante la sociedad, la confianza en nuestra labor. Además, nos refuerza en la idea de que seguir apostando, internamente, por una cultura de seguridad robusta, con una altísima implicación de todos nuestros equipos en materia de ciberseguridad", remarca Daniel Goñi.