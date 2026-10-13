El tramo inicial de Pío XII, hasta la avenida del Ejército, se reordenará con nuevas zonas verdes y carril bici

Tramo final de Pío XII. - GORKA-BEUNZA

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona va a completar la reurbanización de Pío XII con una actuación en su tramo inicial, entre las confluencias de la calle Padre Moret y la avenida del Ejército. El proyecto renaturaliza la zona con la creación de jardines de lluvia en ambos sentidos para aumentar las zonas verdes y reordena los espacios con la conversión del actual carril bici unidireccional en un carril bici bidireccional, la ampliación de la acera junto al edificio Singular y el avance de pasos peatonales. Esta llamada fase 3 dará continuidad a los trabajos ya ejecutados tanto en la calle Navas de Tolosa como a partir de la Vuelta del Castillo.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes tanto el proyecto de construcción para la ordenación y naturalización de la avenida de Pío XII en su tramo inicial como la ejecución de los trabajos. La redacción del proyecto de construcción fue adjudicado el pasado mes de agosto a la empresa MKR Ingeniería & Arquitectura por un presupuesto de 49.500 euros, la mitad por la redacción del proyecto y la otra mitad por los honorarios de la dirección de obra.

Por otra parte, se ha adjudicado a la UTE Urbanismo Táctico Pamplona la ejecución de los trabajos con un presupuesto de 660.854,97 euros y un plazo para llevarlas a cabo de cinco meses. Si se cumplen las previsiones, las obras estarían finalizadas en el primer trimestre del año que viene. La actuación se enmarca en el decimoséptimo contrato derivado del acuerdo marco de selección de empresas para ejecutar obras de mejora de la movilidad y la sostenibilidad en Pamplona.

JARDINES DE LLUVIA COMO PROTECCIÓN DEL CARRIL BICI

El diseño previsto mantiene un carril de circulación en sentido centro de la ciudad y un carril, que se amplía a dos pasado el paso de peatones en la trasera de la actual zona verde del entorno de los baños, en sentido hacia avenida del Ejército, para poder continuar por Pío XII o girar a la derecha hacia la plaza Juan XXIII. Se eliminará en ese sentido salida de la ciudad una parte del carril, desde la conexión con la calle Bosquecillo hasta mediado el tramo, para crear un jardín de lluvia entre la calzada y el carril bici.

El proyecto modifica el carril bici situado junto al parque de Antoniutti, actualmente de sentido único, para crear un carril bici con doble sentido de circulación y dar así continuidad a la red ciclable que llega desde la calle Navas de Tolosa y que continuará por la avenida del Ejército. La protección entre el carril bici y la calzada se realizará con doble bordillo y con esas nuevas zonas ajardinadas. El carril bici de sentido único existente en la calzada de sentido opuesto, junto al edificio Singular, se elimina para crear espacios nuevos con otros usos.

A la modificación del carril bici, se suma en ese lado la reordenación de las actuales plazas de aparcamiento, la construcción de un gran jardín de lluvia, una zona destinada a contenedores de residuos urbanos y tres plazas de aparcamiento con disposición en espiga. Se aprovechará ese nuevo espacio generado para ampliar la acera. Esa ampliación de aceras, junto a los nuevos jardines de lluvia, avanzarán los pasos peatonales para reducir su longitud y potenciar la seguridad de quienes los atraviesen.

En lo que es la confluencia con la avenida del Ejército, se prolongará la mediana central hasta la intersección y se crearán pequeños jardines de lluvia entre la acera y la calzada en ambos extremos de esa confluencia con la avenida del Ejército para proteger el carril bici y ampliar las zonas verdes, ha informado el Ayuntamiento.