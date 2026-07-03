Transportes licita los contratos de renovación de los tramos Miranda de Ebro-Orduña y Pamplona-Alsasua por 8,7 millones

Estación de Uharte en el tramo Pamplona-Alsasua - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

PAMPLONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, ha licitado el contrato para la redacción de los proyectos de renovación de la infraestructura, vía y electrificación de los tramos Miranda de Ebro-Orduña y Pamplona-Alsasua, con el objetivo de "mejorar su capacidad y condiciones de circulación".

Este contrato constituye el paso previo imprescindible para acometer la futura modernización de ambos trayectos de la red convencional.

Dada la longitud de los tramos y la magnitud de los trabajos previstos, se ha dividido en dos lotes. El lote 1, correspondiente al tramo de 60 kilómetros entre Miranda de Ebro y Orduña, cuenta con un presupuesto de 4,67 millones de euros (IVA incluido) y contempla la redacción de dos proyectos constructivos diferenciados para los subtramos Miranda de Ebro-Izarra e Izarra-Orduña.

El lote 2 corresponde al tramo Pamplona-Alsasua, de 52 kilómetros y se ha licitado por importe de 4,03 millones de euros (IVA incluido). Comprende dos proyectos constructivos para los subtramos Pamplona-Hiriberri Arakil e Hiriberri Arakil-Alsasua.

Los trabajos permitirán "definir con detalle" las actuaciones necesarias para renovar tanto la infraestructura ferroviaria, como la vía y los sistemas de electrificación, con el objetivo de "mejorar la fiabilidad, capacidad operativa y las prestaciones de la explotación ferroviaria, además de reforzar el mantenimiento preventivo".

Los proyectos deberán determinar no solo los materiales de vía a renovar, sino también analizar el trazado, el tratamiento de trincheras y terraplenes y las actuaciones a realizar sobre todos ellos.

Asimismo, se contemplará la actuación sobre el sistema de electrificación en ambos tramos, con las consiguientes actuaciones en la Línea Aérea de Contacto, "de manera que se garantice su correcto funcionamiento".

Estas actuaciones contribuyen a la consecución de los ODS número 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad), 8 (creación de empleo y crecimiento económico) y 11 (ciudades con acceso a transportes sostenibles). Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Mecanismo 'Conectar Europa' de la Unión Europea (CEF).