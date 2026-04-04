Trasladada una mujer de 76 años por inhalación de humo en el incendio de una cocina en Villatuerta

Los bomberos intervienen en el incendio de una cocina en Villatuerta. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 76 años sufrió este viernes una intoxicación leve por inhalación de humo como consecuencia del incendio de una cocina en una vivienda unifamiliar de Villatuerta.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 18.49 horas del viernes y hasta el lugar se movilizaron los bomberos de Estella, un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

La mujer de 76 años fue trasladada al Hospital García Orcoyen con síntomas de intoxicación por inhalación de humo de pronóstico leve. Otras dos personas acudieron al mismo centro médico para su valoración también por inhalación de humo.