PAMPLONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 49 años ha sido trasladada con quemaduras al Hospital Universitario de Navarra tras un incendio declarado este lunes en una vivienda de Berriozar, en el que también se ha visto afectada una joven de 22 años por inhalación de humo.

Según han informado desde SOS Navarra, el aviso del incendio, declarado en la calle Errekalde de Berriozar, se ha recibido a las 12.48 horas. El fuego se ha originado en una habitación.

La mujer de 22 años ha sido evacuada en ambulancia de soporte vital básico y la de 49 años, con quemaduras, en ambulancia de soporte vital avanzado. El pronóstico de ambas es reservado.

Hasta el lugar han sido movilizados bomberos de Trinitarios, una de soporte vital básico, una ambulancia de soporte vital avanzado, equipo médico de la zona y Policía Municipal.