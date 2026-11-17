Imagen del accidente. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años fue trasladado este lunes al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, tras sufrir un accidente de tráfico en Mugiro (Larraun), según han informado desde Sos Navarra.

El suceso tuvo lugar a las 19.40 horas en el kilómetro 12,7 de la carretera NA-1300, donde se produjo la salida de vía con vuelco lateral de un camión. El conductor quedó atrapado mecánicamente y fue liberado por los bomberos. Posteriormente, fue trasladado al HUN para descartar lesiones no detectadas.

Al lugar del accidente se desplazaron bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia SVB, un equipo médico y agentes de la Guardia Civil.