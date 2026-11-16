Trasladado al HUN un hombre de 40 años por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Pamplona

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Imagen del suceso - BOMBEROS DE NAVARRA
Europa Press Navarra
Publicado: lunes, 16 noviembre 2026 9:56
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PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 40 años ha sido trasladado al Hospital Univesitario de Navarra por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en la calle San Nicolás, 13, de Pamplona.

Según han informado desde SOS Navarra, el aviso del incendio se ha recibido a las 2.26 horas de este lunes. El pronóstico del herido es leve y el incendio ha sido extiguido.

Hasta el lugar han sido movilizados bomberos de Trinitarios y de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Municipal de Pamplona.

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