'Traversée', Premio Pirihuella y 'Midnight Lightning', Mejor Corto Profesional en el festival Skimetraje 2026

Foto de familia de los ganadores del festival Skimetraje 2026. - SKIMETRAJE

PAMPLONA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Skimetraje, el Festival Internacional de Cine de Esquí y Snowboard, ha puesto el broche final a su XI edición con la gala de clausura y entrega de premios celebrada en el Palacio Baluarte. La programación de este año ha reunido en Pamplona 33 proyecciones, encuentros y actividades en torno al cine de montaña invernal, con la participación de destacados nombres del esquí como Abel Moga, Aymar Navarro y el además activista Julian Schütter.

El jurado de 2026, compuesto por Iwona Zielinska, Aleks Sanz, Juan Lucas Navarro y Luis Arrieta ha reconocido cuatro trabajos en sus principales categorías. El nuevo Cencerro Pirihuella ha recaído en 'Traversée', de Guillaume Saenz, una película rodada en los Pirineos Atlánticos que sigue a Arnauld en la travesía entre Gourette y Artouste con esquí adaptado.

El cencerro al Mejor Corto Profesional ha sido para 'Midnight Lightning', de Nikolai Schirmer. En sus 12 minutos, el film noruego acompaña a Niko y Jacob Wester ante el desafío de una línea exigente en el Ártico Noruego, en una propuesta que lleva el freeride al centro de la narración.

El Cencerro PiriActivity distingue a 'En busca de la pente raide', de Nacho Merino, Chechu Salgado y Marcos López. La película recoge la aventura de tres amigos que se reúnen para compartir el segundo descenso con esquís de la S del Pico Frondiellas, en el Pirineo de Huesca.

Como Cencerro al Mejor Corto Amateur ha sido reconocido 'Japow', de Miguel Llorente, un viaje inmersivo en furgoneta camper para explorar las montañas de Japón y descubrir sus paisajes y posibilidades para el esquí.

Por último el Cencerro del Público, tras la tradicional votación en directo, fue concedido por los asistentes a Ander Txasko por 'Cara Este Kvalvikfjellet'.

Los Cencerros Pirifreak y Piristyler por otro lado, han quedado desiertos.

ABEL MOGA, AYMAR NAVARRO Y JULIAN SCHÜTTER, PROTAGONISTAS EN PAMPLONA

La edición ha contado con la presencia en Pamplona de tres referentes de la escena internacional. Julian Schütter ha presentado 'F**ck Skiing', documental sobre el boicot a la presencia israelí en competiciones de freeride impulsado por las esquiadoras y activistas Lily Bradley y el propio Schütter.

Abel Moga ha presentado 'Inside the Season', retrato de la temporada del equipo de freeski de HEAD y Tyrolia, que se adentra en su dinámica, retos y momentos destacados. Por su parte, Aymar Navarro ha estado vinculado a la proyección de 'Never Off', película de Jaime Varela que narra su recuperación física y emocional tras el grave accidente sufrido en Alaska y su lucha por volver a esquiar.

El programa de esta XI edición ha articulado su oferta en distintas sedes de Pamplona y su entorno: las tres Film Sessions de Golem Baiona, los dos Snow Lab Talks de Civivox Condestable y los eventos principales en el Auditorio Barañáin y el Palacio Baluarte. La selección ha combinado cine de freeride, esquí de montaña, aventura, cultura de nieve y reflexión sobre la seguridad y el medio natural.

Entre las películas programadas figuran historias de expediciones y exploración, como 'Mt. Ararat', 'A 6 friends ski journey', sobre un viaje de seis amigos para esquiar en los volcanes de Anatolia Oriental; 'N 68º - La otra cara del Ártico', que sigue una expedición en las islas Lofoten bajo condiciones meteorológicas extremas; y 'Donde la nieve se acaba', en la que una snowboarder busca descender un pico de 6.000 metros en Bolivia.

La programación se ha completado con los Snow Lab Talks, encuentros abiertos al público dedicados a cuestiones clave para la comunidad de montaña, como la seguridad ante las capas débiles persistentes y la desaparición de los últimos glaciares pirenaicos.