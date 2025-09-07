Tres detenidos esta semana por tráfico de drogas en Pamplona, Elizondo y Noáin

PAMPLONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha detenido esta semana a tres personas por la comisión de distintos delitos contra la salud pública, tras intervenciones realizadas en Pamplona, Elizondo y Noáin/Valle de Elorz.

En Pamplona agentes de seguridad ciudadana observaban en la Calle Errotazar un pase sospechoso de sustancias entre dos varones. Al ser identificados se le incautaron al vendedor 14 pastillas de medicamentos que requieren prescripción facultativa y un billete de 50 euro, procediéndose por lo tanto a su detención y traslado a comisaría para continuar con las diligencias.

En Elizondo se imputaba un delito de tráfico de drogas a un vecino de 21 años, en una actuación enmarcada dentro del control de consumo de estupefacientes en cercanías de zonas educativas. Se le intervinieron 49 gramos de hachís y efectos para la venta de droga a menores y mayores de edad, como báscula de precisión o bolsitas de cierre hermético, indican desde la Policía Foral.

Y en Noáin/Valle de Elorz se daba el alto a un vehículo en un control de seguridad ciudadana, cuyo conductor evidenciaba signos de nerviosismo. En su registro se le intervinieron 37 gramos de cocaína en 20 envoltorios, dinero en metálico, dos pipas para fumar coca, una defensa de madera artesanal, un cuchillo de cocina y una linterna de grandes dimensiones, que la persona refirió que usaba como objeto contundente para defenderse. Se le imputan delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y conducir bajo los efectos de las drogas, ya que ofreció positivo en cocaína, anfetamina y metanfetamina