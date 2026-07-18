Tres detenidos por usar tarjetas bancarias extraviadas para realizar compras fraudulentas en Puente la Reina

Actuación de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Guardia Civil de Navarra, a través del puesto de Puente la Reina, ha detenido a dos hombres y una mujer, de nacionalidad española, como presuntos autores de un delito continuado de estafa mediante el uso fraudulento de tarjetas bancarias, así como de un delito de pertenencia a grupo criminal, tras una investigación iniciada a raíz de la denuncia presentada por un vecino al que le extraviaron su cartera.

La investigación se inició el pasado 4 de junio, cuando se denunció la utilización ilícita de sus dos tarjetas bancarias para realizar once compras en tres establecimientos comerciales de Puente la Reina, ocasionándole un perjuicio económico de 165,82 euros.

Las primeras gestiones permitieron identificar los comercios donde se efectuaron los pagos fraudulentos. Posteriormente, los agentes solicitaron las grabaciones de los sistemas de videovigilancia y la documentación correspondiente a las compras realizadas, logrando reconstruir los movimientos efectuados con ambas tarjetas bancarias.

El análisis de las imágenes permitió identificar a tres personas que realizaron distintos pagos de forma individual utilizando las tarjetas del denunciante. Dos de ellas participaron en compras efectuadas en los tres establecimientos afectados, mientras que una tercera intervino únicamente en parte de las transacciones fraudulentas.

Durante la investigación, también se comprobó que sobre uno de los detenidos pesaba una medida cautelar de prohibición de aproximación respecto a otra de las investigadas y una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación, circunstancias que motivaron igualmente su detención, según ha informado la Guardia Civil.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil dio por esclarecidos los hechos y procedió a la detención de los tres presuntos autores. Asimismo, durante las gestiones fue recuperada la cartera del perjudicado con su documentación personal y las tarjetas bancarias, que pudieron ser devueltas a su legítimo propietario.

Las diligencias instruidas fueron remitidas a la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Pamplona, junto con los detenidos y los efectos intervenidos.